Les trobades amb escriptors omplen les xarxes socials per Sant Jordi

Els autors del Grup 62 realitzaran trobades des de casa per parlar de les seves obres i es podran seguir a l'Instagram de l'editorial a través d'entrevistes: Xavier Bosch donarà el tret de sortida (11 h), seguit per Toni Cruanyes (11.35 h), Núria Pradas (12.15 h), Jordi Nopca (12.50 h), Laia Aguilar (17 h), Gemma Ruiz (17.35 h), Martí Domínguez (18.10 h), Carlota Gurt (18.45 h), David Castillo (19.20 h), Empar Moliner (19.55 h) i Artur Mas (20.30 h).Més de 70 autors del catàleg de Grup 62 han dedicat els seus llibres per aquest Sant Jordi. Els lectors podran descarregar-se la dedicatòria juntament amb el primer capítol del llibre a la web de Grup62 i compartir-ho.Penguin Random House Grup Editorial celebra Sant Jordi amb una festa en directe amb més de 80 autors, entre els quals Isabel Allende, que mantindrà una trobada amb els seus lectors de tot el món a partir de dos quarts de deu de la nit. La iniciativa que portarà per nom Casa Tomada consistirà en una retransmissió cultural en directe de més de 12 hores, a través de l'Instagram de Penguin Random House Grupo Editorial (@megustaleer). Entre els autors confirmats hi ha Ibán Yarza, Jordi Sierra i Fabra, Eider Rodríguez, Gemma Nierga, Jaume Figueras, Eva Baltasar, Manuel Rivas, Bernardo Atxaga, Hernán Migoya, Maria Mercè Roca, Carles Porta, Cristina Genebat, Víctor Amela, Antoni Bassas, Suu, Cesk Freixas i Adrià Salas, entre d'altres.A través de @magradallegir_, Maria Mercè Roca, autora de Al final t'agradaré (11 h) conversarà amb el periodista Toni Vall. També ho faran Salvador Macip, autor de Les grans epidèmies modernes (11.30 h); Antoni Bassas, autor de La nació en portada (12 h), i Carles Porta, autor de Crims (12.30 h). Marta Grau, autora de La música que sona quan acaba la cançó, conversa amb la periodista Irene Dalmases (16 h). La seguiran Cristina Genebat, amb l'obra Som iguals o no? (16.30 h); Cristian Olivé, autor de Profes rebels (17 h) i Víctor Amela, amb el seu nou llibre Ens van robar la joventut (17.30). El periodista Marc Isern conversarà posteriorment amb Suu, autora de Fauna o amor (18 h); Adrià Salas, autor de Salsa (18.30); Marc Ros, autor d'El retorn d'Abba (19 h), i Cesk Freixas, autor d'El delta de les paraules (19.30 h).Els autors d'Ara Llibres també realitzaran trobades durant tot el dia de Sant Jordi a través de l'Instagram en alguns casos dels autors, de la mateixa editorial, d'Abacus i de mitjans com l'Ara o Vilaweb. Començarà al matí Sergi Pons que presentarà Mal bon pare (11 h); el seguiran David Fernàndez i Lyona que presentaran La revolta de Santa Jordina (11.30 h); Rafael Vallbona, Els bons dies (12.00); Roger Junqueras i Marta Rovira reflexionaran sobre el llibre d'Oriol Junqueras Parlant amb tu d'amor i llibertat (12 h); Txell Feixas, de Dones valentes (12 h); Albert Pla, d'Espanya en guerra (13 h); Jordi Borràs presentarà La força de la gent (12.30 h). Borràs farà dues trobades més per la tarda. Montse Bassa presentarà Carregades de raons (13.30 h); els periodistes Gerard Pruna i Roger Mateos presentaran Tota la veritat (14 h).Per la tarda, l'escriptor Raül Garrigasait presentarà Els fundadors (17 h); Diana Riba i Marta Vilalta presentaran Des de banc dels acusats (17 h); Montse Bassa i Gabriel Rufián parlaran del llibre Carregades de raons (18 h); Mireia Boya presentarà Trencar el silenci (18 h i 23.30 h); Núria Cadenes presentarà Guillem (18 h); Txell Freixa presentarà Dones valentes (18. h); Queralt Solé i Sílvia Marimon, La dictadura de pedra (18.30 h); Natza Farré i Gala Pont, Que no t'expliquin contes! (19.30 h); Esther Vivas, 'Mama desobedient (19 h) i Lyona presentarà La revolta de Santa Jordina (21 h).El Grup Planeta realitzarà un programa tot el dia en streaming amb AMT Comunicación que serà retransmès al web de Planeta de Libros, plataformes del grup i segells editorials. Hi passaran guanyadors del Premi Planeta com Javier Cercas (19.30 h), Santiago Posteguillo (17 h) i Dolores Redondo (18.30 h), i escriptores com Elvira Lindo (19 h) i Almudena Grandes (13 h); entre d'altres.Edebé també celebra Sant Jordi amb els seus autors. Víctor Panicello presentarà Influencer, a les onze del matí, acompanyat per la instagramer Tànit Tubau, i a les dotze l'escriptora Care Santos compartirà una estona amb els lectors.L'escriptor David Nel·lo presentarà per la seva part el llibre Les amistats traïdes a Ona Llibres. De fet, les llibreries també han organitzat diverses activitats per Sant Jordi amb escriptors, editors i periodistes com és el cas d'Ona Llibre, Nollegiu, Llibreria Calders i la Casa del Llibre, entre d'altres.Una seixantena d'autors i bibliotecaris recomanen llibres #desdecadasa aquest Sant Jordi. La iniciativa Sant Jordi: llibres en xarxa omplirà les xarxes socials de Barcelona Ciutat de la Literatura, Biblioteques de Barcelona i Barcelona Cultura de recomanacions literàries. Faran les seves recomanacions, entre d'altres, Javier Cercas, Marta Orriols, Eva Baltasar, Eduard Màrquez i David Castillo. Una de les activitats és la que protagonitzaran aquest dimecres Empar Moliner i Julià Guillamon que dialogaran sobre Sant Jordi a través de l’Instagram live de Biblioteques de Barcelona a casa. Així mateix, Barcelona llibres oferirà la descàrrega gratuïta del llibre Retrats de la Barcelona comunitària.Aquest Sant Jordi les Xarxes Socials dels teatres del Grup Focus proposen una edició especial del seu concurs de preguntes i respostes, per celebrar el dia de la rosa i el llibre, dia que també es commemora la mort de William Shakespeare i Miguel de Cervantes. Durant el dia 23 als comptes d'Instagram dels diferents teatres (Teatre Romea, La Villarroel, Teatre Goya, Teatre Condal) estan disponibles set preguntes diferents a cada teatre amb temàtiques relacionades amb aquesta diada. Els usuaris que les responguin correctament entraran en el sorteig d'una Rosa Teatral, que constarà d'un Ticket Regal per veure qualsevol espectacle de la temporada vinent.Amb motiu de la #Diada de Sant Jordi, la web de l'ONCE publicarà dos títols cada dia, entre ells De la terra a la lluna de Jules Verne, en català. Com han explicat en un comunicat, per a veure com llegeixen les persones cegues, el Servei Bibliogràfic de l'ONCE, autor de les adaptacions en braille i/o sonor, permetrà pujar aquests dies a la web diversos dels tradicionals audiollibres clàssics que llegeixen les persones cegues i contes gravats específicament per a aquesta ocasió.El nou web de Casa Seat convidarà als ciutadans a enviar gratuïtament una rosa virtual el dia de Sant Jordi dissenyada en exclusiva per l'il·lustrador Conrad Roset, director creatiu del videojoc Gris, acompanyada d’un poema en anglès, català o castellà. La plataforma online estarà disponible el 23 d’abril en català, castellà i anglès, i els usuaris podran escollir entre sis poemes, dos per cada idioma, per acompanyar la seva rosa de textos creats per alguns dels autors escollits com Emily Dickinson, Federico García Lorca i Joan Salvat-Papasseit.