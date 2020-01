El biopic 'Judy' protagonitzat per Renée Zellweger i el drama migratori 'Adú' centren la cartellera

Actualitzada 29/01/2020 a les 09:15

La cartellera de cinema estrena aquest divendres un dels films més esperats de la temporada, 'Judy', en què Renée Zellweger es posa a la pell de Judy Garland en un biopic que ja li ha donat el Globus d'Or. El drama migratori 'Adú' també arriba a la gran pantalla protagonitzat per Anna Castillo i Luis Tosar, a les ordres de Salvador Calvo. La setmana també porta 'Underwater', un film de ciència-ficció protagonitzat per Kristen Stewart, T. J. Miller i Vicent Cassel que se centra en la història d'un equip d'investigadors que haurà de lluitar per sobreviure després que un terratrèmol destrueixi el seu laboratori submarí. Tres pel·lícules destinades al públic més jove també irrompen al cinema doblades al català: 'Volant junts', 'Quackers: La llegenda dels ànecs' i 'Operació Panda'.Biopic dirigit per Rupert Goold. El film se situa a l'hivern de 1968, trenta anys després de l'estrena d''El màgic d'Oz', la llegenda de Judy Garland (Renée Zellweger) arriba a Londres per fer un seguit de concerts. Les entrades s'esgoten en qüestió de dies. Mentrestant, Judy es prepara per pujar a l'escenari i li retornen els fantasmes que la van perseguir durant la seva joventut a Hollywood. Judy, als 47 anys, s'enfronta en aquest viatge a les inseguretats que la van acompanyar des que va debutar però, a la vegada, es fixa una fita: tornar a casa amb la família per tornar a l'equilibri.En un intent desesperat per arribar a Europa, un nen de sis anys i la seva germana gran esperen colar-se a la bodega d'un avió. No massa lluny, una activista mediambiental contempla la imatge d'un elefant mort sense ullals. No només s'ha de lluitar contra la caça furtiva, sinó que també haurà de retrobar-se amb els problemes de la seva filla, que acaba d'arribar d'Espanya.Milers de quilòmetres al nord, a Melilla, un grup de d'agents de la Guàrdia Civils es preparen per carregar contra els subsaharians que han iniciat l'assalt a la tanca. Tres històries unides per un tema central, el de la immigració, en el qual cap dels protagonistes sap que els seus destins estan condemnats a creuar-se en un futur que mai tornarà a ser el mateix. Anna Castillo i Luis Tosar protagonitzen la cinta.Film de ciència-ficció dirigit per Willian Eubank i protagonitzat per Kristen Stewart, T. J. Miller, Vicent Cassel i John Gallagher Jr, se centra en la història d'un equip d'investigadors que haurà de lluitar per sobreviure després que un terratrèmol destrueixi el seu laboratori submarí.José Vicente porta vuit anys opositant per assolir el seu somni: convertir-se en funcionari. Mentre ho aconsegueix, viu mantingut per la seva família i la seva parella. Per error administratiu, acaba sent només el primer dels suplents. José Vicente, disposat a tot per no decebre ningú, vol trobar la persona que li ha pres la plaça i matar-lo. La comèdia 'Para toda la muerte' està dirigida per Alfonso Sánchez i protagonitzada per Alberto López, Estefanía de los Santos, Fernanda Orazi, María Cabrera i Alfonso Sánchez.Kelvin Harrinson JR i Taylor Russell protagonitzen aquest drama ambientat en els paisatges del sud de Florida. La cinta narra el viatge emocional d'una família afroamericana establerta als afores de la ciutat i que, després d'una greu pèrdua, ha d'obrir-se camí entre l'amor, el perdó i la unió.Drama basat en la historia real de l'Enriqueta Faber que, la primavera de 1819, desembarca a l'est de Cuba convertida amb Enric Faber en una época en què està prohibit que les dones exerceixin la medicina. Les seves conviccions antiesclavistes i el seu matrimoni amb Juana de León, una dona humil a la qual havia curat, inicien un drama de dimensions colossals.Documental que explica la història de John i Molly Chester, que abandonen la ciutat per seguir el somni de tota una vida: construir una granja on cultivar amb harmonia amb la natura.El film està basat en una història real. En Christian, un científic especialitzat en les oques salvatges i els seus processos de migració, viurà una aventura fantàstica amb el seu fill: hauran de salvar una espècie en perill d’extinció. La pel·lícula arriba als cinemes en català.La cinta se situa en una illa molt llunyana, on l'Ànec del Sol tenia el poder de protegir tot l'esbart dels aterridors poders malignes que poguessin venir de l'exterior. Els seus lleials guardes supervisaven atentament el territori i s'asseguraven que el Sol estengués la seva energia sobre la seva terra florent. Però quan una malvada bruixa es va assabentar dels superpoders de l'Ànec del Sol, se'ls va prendre per la seva banda. La pel·lícula arriba als cinemes en català.Una cigonya lliura, per error, un nadó panda a l'adreça equivocada. Serà llavors que Mic-Mic, l'os i els seus amics s'embarcaran en una gran aventura per ajudar-lo a trobar la seva família i la seva veritable llar. La pel·lícula arriba als cinemes en català.