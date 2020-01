La comèdia 'Te quiero, imbécil', protagonitzada per Quim Gutiérrez i Natalia Tena, arriba a la gran pantalla

El retorn a la cartellera de Pablo Larraín amb 'Ema' i la cinta poètica 'Sobre lo infinito' de Roy Andersson centren les estrenes

Actualitzada 22/01/2020 a les 14:20

Te quiero, imbécil

Aguas oscuras

Ema

Las aventuras del Doctor Dolittle

El lago del ganso salvaje

Los niños del mar

Sobre lo infinito

La comèdia 'Te quiero, imbécil' arriba als cinemes amb Quim Gutiérrez i Natalia Tena com a personatges principals. La cinta, dirigida per Laura Mañá, aborda els nous rols masculins. El film compartirà protagonisme amb la nova pel·lícula de Todd Haynes, 'Aguas oscuras', inspirada en una història real de corrupció que protagonitzen Mark Ruffalo i Anne Hattaway. Després de l'èxit de 'Neruda' i 'Jackie', la cartellera porta la nova proposta del director xilè Pablo Larraín, 'Ema', i la cinta poètica 'Sobre lo infinito', sobre els moments vitals de l'ésser humà, distingida al Festival de Venècia. La proposta d'animació japonesa 'Los niños del mar' d'Ayumu Watanabe completa les estrenes de la setmana.Laura Mañá dirigeix la cinta 'Te quiero, imbécil', protagonitzada per Quim Gutiérrez i Natalia Tena. Aquesta comèdia aborda la manera com les noves generacions d'homes s'enfronten al rol de les dones i com canvia el seu. Marcos, el protagonista de la cinta encarnat per Gutiérrez, intenta convertir-se en un home actual: es depila, s'interessa per la moda i es cuida.Inspirada en una història real, un advocat (Mark Ruffalo) descobreix un secret obscur que connecta unes morts inexplicables amb una de les corporacions més grans del món. En el procés, ho arrisca tot per fer sortir a la llum la veritat: el seu futur, la seva família i la seva pròpia vida. Completen el repartiment del film, dirigir per Todd Haynes, Anne Hathaway, Tim Robbins i Bill Pullman.El director xilè Pablo Larraín torna a la cartellera cinematogràfica amb 'Ema', protagonitzada per una jove ballarina que decideix separar-se de la seva parella, Gastón (Gael García Bernal), després de lliurar el fill que havien adoptat i que no van ser capaços de criar. Desesperada pels carrers del port de Valparaíso, l'Emma (Mariana Di Girolamo) busca consol amb relacions fugaces. Aquest, però, no és el seu veritable objectiu: té un pla secret per recuperar-ho tot. La cinta es va estrenar en el passat festival de Venècia.Després de perdre la dona fa set anys, l'excèntric Dr. John Dolittle es tanca en ell mateix darrere els murs de la seva mansió amb l'única compayia dels seus animals exòtics. Però quan la jove reina es posa malalta, Dolittle haurà de deixar la seva vida de reclusió i embarcar-se de nou en una aventura èpica a una illa per trobar un mossèn, recuperant el seu sentit de l'humor i el coratge. El film està protagonitzat per Robert Downey Jr., amb Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent i Jessie Buckley.Cinta xinesa que va competir a la secció oficial de la passada edició del Festival de Canes, narra la història de Zhou Zenong (Hu Ge), un gàngster que acaba de sortir de la presó i es converteix en un fugitiu després d'una reunió entre bandes que acaben amb la mort d'un policia. Intentant amagar-se, Zhou conix Liu Aiai (Gwei Lun Mei), una prostituta que pot haver estat enviada per ajudar-lo o per entregar-lo al responsable de la policia (Liao Fan) a canvi d'una recompensa. Perseguit per les bandes i per un fort dispositiu policial, Zhou s'enfrontarà als límits d'allò que està disposat a sacrificar per aquesta dona i per la família que ha deixat enrere.El director Ayumu Watanabe torna al capdavant de les estrenes de cinema amb la cinta d'animació 'Los ninos del mar'. El film se centra en la història de Ruka, una jove adolescent amb els pares acabats de separar. El seu pare treballa en un aquari, on hi passa molt temps captivada per les múltiples espècies marines. Un dia, traslladen a l'aquari dos nens, que també tenen una connexió especial amb l'aquari. Sembla, però, que els seus nous amics tenen objectius contraris als interessos de l'aquari i de la població en general.Inspirada en el conte de 'Les mil i una nits', la cinta busca ser una juxtaposició de diverses etapes vitals dels éssers humans. Dirigit pel suec Roy Andersson, aquest drama està protagonitzat per Martin Serner, Jessica Louthander i Tatiana Delaunay. Va guanyar el lleó de plata a la millor direcció del Festival de Venècia.