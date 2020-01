'Jo Jo Rabbit' arriba a la cartellera esperonada per les sis nominacions als Oscars

Actualitzada 15/01/2020 a les 15:58

Una de les sorpreses en les nominacions dels Oscars, 'Jo Jo Rabbit', arriba aquest divendres als cinemes. La comèdia, que opta a sis estatuetes als Premis de l'Acadèmia de Hollywood, està dirigida per Taika Waititi i protagonitzada per Scarlett Johanson. Narra la història d'un nen de les Joventuts Hitlerianes que viu a l'Alemanya nazi de finals de la II Guerra Mundial i que té com a amic imaginari Adolf Hitler. La cartellera també porta el segon llargmetratge d'Albert Pintó, 'Malasaña 32', una cinta en la qual el terror parteix de fets paranormals però des de la realitat d'una Espanya repressiva i moralista que no accepta ni la diferència. També s'estrena l'últim film de la saga 'Dos policías rebeldes 3' i la francesa 'Els consells de l'Alice'.Dirigida i interpretada per Taika Waititi, 'Jo Jo Rabbit' se situa en plena II Guerra Mundial, quan un noi de 10 anys (Roman Griffin Davis) que lluita per la causa ària en les Joventuts Hitlerianes acompanyat per un amic imaginari: el mateix Hitler. La guerra està acabant i la seva mare (Scarlett Johansson) s'oposa cada vegada més al règim. Quan el nen es troba una nena jueva amagada, l'assalten tot tipus de dubtes sobre el que li han ensenyat en tot moment.Després de dirigir la cinta 'Matar a Dios', Albert Pintó canvia de registre i narra la història de terror de Manolo i Candela, que s'instal·len en el barri madrileny de Malasaña amb els seus tres fills i l'avi Fermín a la recerca de la prosperitat que els ofereix una capital en plena transició. El pis on s'allotja la família Olmedo, però, es troba en un bloc on han tingut lloc nombrosos successos. La cinta s'inspira en la història de l'edifici del carrer Antonio Grilo de Madrid, on en 141 anys d'història, ha estat l'escenari de vuit crims. El film està protagonitzat per Begoña Vargas, Iván Marcos i Bea Segura.Bilall Fallah i Adil El Arbi dirigeixen 'Dos policías rebeldes', el tancament de la saga dels dos agents de la vella escola Mike Lowery (Will Smith) i Marcus Burnett (Martin Lawrence). Els policies tornen a patrullar junts per derrotar el líder del cartel de drogues de Miami. Juntament amb els membres d'AMMO, l'equip d'elit creat pel departament de policia de Miami, s'enfrontaran al despietat Armando Armas.L'alcalde de Lió, Paul Théraneau, viu una situació delicada. Ha passat 30 de la seva vida fent política i, tot d’una, sent un buit existencial. Cada vegada li és més difícil proposar noves idees o alternatives polítiques. Per superar-ho, decideix contractar una jove filòsofa, Alice Heinmann, amb una personalitat oposada a la seva que farà tremolar els seus mons. El film està dirigit per Nicolas Pariser i compta amb un repartiment format per Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi, Léonie Simaga i Antoine Reinartz, entre d'altres. 'Els consells d'Alice' va tenir la seva première a la secció Quinzena de Realitzadors del Festival de Cannes 2019, on va recollir el premi Europa Cinemas Label a la Millor Pel·lícula Europea.Quan l'intendent dels bombers Jake Carson i els seu equip d'èlit d'experts bombers arriben a un rescat de tres germans durant un incendi forestal, s'adonen de la tasca que hauran d'afrontar: fer de cangurs. Incapaços de localitzar els pares dels nens, els bombers han de fer canvis en el seu dia a dia per adaptar-se al ritme dels petits.Juan Rodrigáñez dirigeix la comèdia 'Derechos del hombre', que narra la historia d'una excèntrica companyia de circ, que aixeca la carpa als afores d'un petit poble de la meseta castellana per fer els últims retocs del proper espectacle. Lola Rubio, Jorge Dutor, Gianfranco Poddighe i Katrin Memmer protagonitzen la cinta.