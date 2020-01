L'adaptació al cinema del musical 'Cats' i la nova versió del clàssic 'Mujercitas' arriben als cinemes

La versió cinematogràfica del musical 'Cats' d'Andrew Lloyd Webber arriba a la cartellera amb noms destacats com Judi Dench, Ian McKellen, Taylor Swift Jennifer Hudson, Idris Elba i James Corden. Dirigida per Tom Hooper, la trama gira entorn una tribu de gats, els Jellicles, que una nit han de prendre una decisió transcendent: qui d'ells renaixerà en una nova existència. També arriba als cinemes una nova adaptació de la novel·la del segle XIX de Louisa May Alcott, 'Mujercitas'. Greta Gerwig dirigeix el clàssic amb les actrius Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh i Eliza Scanlen. D'altra banda, Hirokazu Kore-eda roda per primera vegada fora del Japó amb 'La verdad', protagonitzada per Catherine Deneuve i Juliette Binoche. I en català, s'estrena la pel·lícula d'animació 'Espies disfressats'.



La producció teatral 'Cats' va estar 21 anys al West End de Londres i a Broadway va mantenir-se en cartellera fins a 18 anys. Tom Hooper dirigeix aquesta adaptació després de dirigir cintes com 'La chica danesa' o el musical 'Los miserables' i guanyar un Oscar per 'El discurso del rey'. Universal Pictures ha optat per redistribuir una nova versió de la pel·lícula després de l'allau de crítiques per la baixa qualitat dels efectes especials.

'Mujercitas'



Nova adaptació de la novel·la de Louisa May Alcott (1868). L'última versió va ser el 1994 dirigida per Gillian Armstrong. Ara la directora i guionista Greta Gerwig ('Lady Bird') ha ideat una nova cinta en què l'alter ego de l'autora, Jo March, reflexiona sobre la seva vida fictícia. És la història de les germanes March, quatre dones joves decidides a viure la vida segons les seves pròpies normes.



Amb la voluntat de ser atemporal, els personatges que encarnen aquestes idees són interpretats per Saoirse Ronan (ha obtingut una nominació als Globus d'Or per aquest paper), Emma Watson, Florence Pugh i Eliza Scanlen. El repartiment el completen Timothée Chalamet, Laura Dern i Meryl Streep.

'La verdad'



Primera pel·lícula que roda en anglès el director japonès Hirokazu Kore-eda, guanyador de la Palma d'Or a Canes l'any 2018 per la cinta 'Un asunto de familia'. Fabienne és una gran estrella del cinema francès, admirada per tots els del seu voltant, des del deu exmarit al seu agent. Quan la intèrpret publica les seves memòries, la seva filla Lumir viatjarà des de Nova York a Paris per anar a la presentació del llibre.



Aviat les desavinences i el distanciament entre les dues es faran paleses. Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke i Clémentine Grenier donen vida als personatges principals. La cinta va formar part de la secció 'Perlas' del festival de Sant Sebastià.

'Espies disfressats'



Arriba en català la pel·lícula d'animació 'Espies disfressats' dirigida per Troy Quane i Nick Bruno i ideada per l'estudi que va fer cintes com 'Ice Age' o 'Robots'. És una proposta familiar que presenta una versió còmica del món dels espies, inspirada en el curtmetratge animat 'Pigeon Impossible' (2009) de Lucas Martell. Els protagonistes són el superespia Lance Sterling i el científic Walter Beckett, amb personalitats oposades. Hauran d'aprendre a treballar en equip, malgrat totes les reticències, per tal de salvar un món que està en perill. La cinta original compta amb les veus de Will Smith i Tom Holland.

'The Wonderland'



Pel·lícula d'animació que dirigeix el creador d'anime japonès Keiichi Hara, autor de 'Miss Hokusai' (2015) i cintes de l'univers Shin Chan o Doraemon. Va ser part de la secció Anima't del Festival de Sitges 2019. L'obra és l'adaptació del llibre de Sachiko Kashiwaba, un dels escriptors de contes infantils més reconeguts al Japó. Una nena amb poca confiança amb ella mateixa, l'Akane, coneix un misteriós alquimista i al seu ajudant el dia abans del seu aniversari. Junts descobriran Wonderland, els habitants del qual consideraran l'Akane com la salvadora del seu món.

'Lo mejor está por venir'



Comèdia protagonitzada per dos actors veterans del cinema francès, Fabrice Luchini i Patrick Bruel. A en César (Bruel) li queden tres mesos de vida, i quan li explica la notícia al seu amic Arthur (Fabrice Luchini) es genera un malentès, ja que en César creu que és l'Arthur qui té la malaltia. La seva relació es reforça, intenten complir els seus últims desitjos, però la veritat haurà d'acabar aflorant. És la segona pel·lícula com a director d'Alexandre de La Patellière i la quarta de Matthieu Delaporte, que junts van treballar a 'El nombre' i han escrit cintes com 'El nombre del bambino' i 'Papá o mamá'. El repartiment el completen Pascale Arbillot, Lilou Fogli i Martina García.