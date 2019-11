'El hoyo', la gran triomfadora del Festival de Sitges 2019, arriba als cinemes

Aritz Moreno estrena 'Ventajas de viajar en tren', una pel·lícula que té la bogeria com a motor

Actualitzada 06/11/2019 a les 13:10

La coproducció catalana 'El hoyo' dirigida per Galder Gaztelu-Urrutia i protagonitzada per Iván Massagué, Antonia San Juan i Zorion Eguileor, arriba aquest divendres als cinemes. 'El hoyo' va ser la gran triomfadora de la 52a edició del Festival de cinema de Sitges al rebre quatre guardons, entre els quals el de millor pel·lícula, millors efectes especials, el premi del públic i el premi Citizen Kane al director revelació per Galder Gaztelu-Urrutia. Arriba també a la gran pantalla 'Ventajas de viajar en tren', l'òpera prima d'Aritz Moreno, que uneix històries i gèneres en un film amb la «bogeria» com a motor. La cinta també va passar pel recent Festival de cinema de Sitges 2019.La pel·lícula 'El hoyo' situa desenes de persones en un clot que està dividit en diverses plantes. En cadascun d'aquests nivells, el nombre dels quals en un principi es desconeix, hi ha només dues persones. Cada mes, aquestes persones canvien de nivell, i no és el mateix estar a la primera planta que a la vuitantena, ja que és menys el menjar que els toca en els nivell inferiors.La solidaritat, l'egoisme, la ideologia, la riquesa i la pobresa o la falta d'empatia en la societat actual són alguns dels temes de fons que impregnen la claustrofòbica 'El hoyo'. En declaracions a l'ACN, l'actor català Iván Massagué va assenyalar que 'El hoyo' és una pel·lícula de cinema fantàstic que situa el públic en «un espai irreal que representa la humanitat actual». És un film, va detallar, que reflexiona sobre «la pobresa i la riquesa, sobre la religió, el capitalisme, la ideologia i l'egoisme de la gent». El director no pretenia donar lliçons amb aquesta pel·lícula, ni fer una crítica en contra dels rics ni dels països de l'anomenat primer món «ni donar respostes ni fer sermons. És una pel·lícula que enfronta l'espectador amb els límits de la seva pròpia solidaritat».Arriba també a la gran pantalla 'Ventajas de viajar en tren', una cinta protagonitzada per Luis Tosar, Pilar Castro, Ernesto Alterio i Quim Gutiérrez i que està basada en una obra homònima d'Antonio Orejudo. El director Aritz Moreno ha aconseguit unir diverses històries i gèneres com el suspens, el terror, però també la comèdia i l'humor negre.Helga Pato acaba d'internar al seu marit en un psiquiàtric. En un viatge de tren, un desconegut es presenta a l'Helga com a Ángel Sanagustín, un psiquiatra que treballa en la investigació de trastorns de personalitat a través dels textos dels seus pacients. Li explica la història d'un malalt paranoic extremadament perillós que està obsessionat, entre altres coses amb la brossa.Max (François Cluzet), el protagonista de 'Petites mentides per estar junts', de Guillaume Canet, torna a la seva casa on passava l'estiu amb la seva família per vendre-la. Els seus vells amics, que van passar grans moments junts en aquell lloc, apareixeran per sorpresa per celebrar el seu aniversari. Després de molt temps separats posaran a prova la seva amistat. El film és la seqüela de 'Pequeñas mentiras sin importancia' (2010), també dirigida per Canet. Entre els actors del film hi ha Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, José García i Benoît Magimel. La pel·lícula es projectarà en alguns cinemes amb subtítols en català.Lorene Scafaria dirigeix 'Estafadoras de Wall Street'. Ramona (Jennifer Lopez), Destiny (Constance Wu), Annabelle (Lili Reinhart) i Diamond (Cardi B) són un grup de 'strippers' que s'uneixen per estafar als seus clients, que són uns rics de Wall Street. El seu negoci, però, perillarà quan una periodista del New York Magazine comença a investigar.Aquesta setmana s'estrena doblat o amb subtítols en català la cinta d'animació 'Detectiu Conan: El puny de safir blau' de Tomoka Nagaoka. En Makoto Kyogoku participa en un prestigiós torneig d’arts marcials. Ran Mouri i la seva amiga, Sonoko, hi aniran per animar-lo, però en Conan no hi podrà anar, perquè no pot sortir del país. Tot i així, Kaito Kid, el lladre professional, el segresta, perquè ha de resoldre uns fets estranys.La protagonista del film 'The farewell', Billi, és una noia, de nacionalitat xinesa-americana, que torna al seu país natal quan s'assabenta que la seva àvia estava molt malalta i que la seva família ho sabia i no li havien dit. Tot i aquesta situació, la Billi haurà de participar en una boda familiar que resultarà ser el darrer gran esdeveniment en què hi ha la seva àvia. La cinta, dirigida per Lulu Wang, està protagonitzada per Awkwafina, Tzi Ma i Jim Liu.Espen Sandberg, director de la pel·lícula 'Kon-Tiki', nominada als Òscar i als Globus d'Or com a millor pel·lícula no anglesa, dirigeix la superproducció 'Admunsen' sobre la vida del llegendari explorador noruec Roald Amundsen (1872-1928), un home que va estar obsessionat amb assolir les cimes polars.El documental 'El Cuadro', d'Andrés Sanz, s'estrenarà aquest divendres i està dedicada al «misteri» de 'Las Meninas', la popular obra de Velázquez. La pel·lícula converteix l'espectador en detectiu i el guia pel laberint de pistes que condueix a desxifrar els seus secrets.Des de Mèxic s'estrena 'Las Niñas Bien' d'Alejandra Marquez Abella. La pel·lícula se situa a Mèxic l'any 1982, on la Sofia (Ilse Salas) és una dona de classe alta que viu una vida fàcil i plena de luxes. Tot això, però, arriba a la seva fi amb la profunda crisi que afecta el país i que també afectarà l'empresa del seu marit.Dan Sallitt és el director del drama 'Fourteen'. Mara (Tallie Medel) i Jo (Norma Kuhling) són amigues des dels 14 anys. Les dues són completament diferents, però tenen un punt d'estabilitat a la seva vida que són elles mateixes: Mara és molt depenent i la Jo, molt problemàtica.Arriba a la gran pantalla 'Cuando fuimos brujas' de la cineasta Nietzchka Keene i protagonitzada per Björk. La pel·lícula es va rodar entre 1986 i 1987, i va significar el debut cinematogràfic de la cantant islandesa. La pel·lícula, que ara torna al cinema, no es va projectar en una sala fins 1991.A finals de l'Edat Mitjana, la jove Margit i la seva germana gran Katla van fugir a les muntanyes després de la mort de la seva mare, que va ser cremada per bruixeria. Les dues troben refugi amb Jóhann, un vidu que viu amb el seu petit Jónas. Mentre Katla tracta de seguir al pagès, Margit i Jónas es fan bons amics.