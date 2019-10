'Doctor Sueño, de Stephen King' i 'Terminator: Destino Oscuro', estrenes destacades de la setmana

Arriba a la gran pantalla 'La trinchera infinita' que va rebre sis premis al Festival de cinema de Sant Sebastià

Actualitzada 30/10/2019 a les 14:31

'Terminator: Destino Oscuro'

'La trinchera infinita'

'Sorry we missed you'

'Los Rodríguez y el Más Allá'

'La oveja Shaun, la película: Granjaguedon'

'Klaus'

'Doctor Sueño, de Stephen King' dirigida per Mike Flanagan arriba aquest divendres als cinemes. La pel·lícula, protagonitzada per Ewan McGregor, Rebecca Ferguson i Kyliegh Curran, és la continuació de la història de Danny Torrance 40 anys després de la seva aterradora estança a l'Hotel Overlook al popular film 'El Resplandor' de Stanley Kubrick. 'Doctor Sueño, de Stephen King' és l'estrena destacada de la setmana juntament a 'Terminator: Destino Oscuro' dirigida per Tim Miller que continua la saga de Terminator amb el retorn de l'actriu Linda Hamilton a més de l'habitual actor Arnold Schwarzenegger. Ressalta també l'estrena de 'La trinchera infinita', que va rebre sis premis en la passada edició del Festival de cinema de Sant Sebastià.A 'Doctor Sueño, de Stephen King', Dan Torrance lluita per trobar pau tot i seguir irremeiablement marcat pel trauma que va patir de nen a l'Hotel Overlook. El seu silenci es veurà afectat quan coneix a l'Abra, una valent adolescent dotada amb un poderós do extrasensorial conegut com el 'resplandor'. Abra reconeix instintivament que en Dan comparteix el seu poder i, desesperada, li demana ajuda per enfrontar-se a la 'Rose la Chistera' i als seus seguidors que s'alimenten dels nens que tenen el do del 'resplandor' en la seva cerca de la immortalitat.Els actors Linda Hamilton i Arnold Schwarzenegger tornen a interpretar els seus icònics personatges a 'Terminator: Destino Oscuro', dirigida per Tim Miller ('Deadpool') i produïda per James Cameron i David Ellison. El film segueix els esdeveniments de 'Terminator 2: El Juicio Final' amb un món en perill per la creació de robots.La pel·lícula 'La trinchera infinita', dirigida per Aitor Arregi, Jon Garaño i Jose Mari Goenaga, va obtenir sis premis en la passada edició del Festival de cinema de Sant Sebastià, entre els quals la Conxa de plata a la millor direcció. 'La trinchera infinita' està protagonitzada per Antonio de la Torre i Belén Cuesta, que es posen a la pell d'una parella que s'acaba de casar i que s'han d'enfrontar a un tancament que es prolongarà més de 30 anys. Al film, Higinio i Rosa porten pocs mesos casats quan esclata la Guerra Civil i la vida d'ell està seriosament amenaçada. Amb l'ajuda de la seva dona, decidirà fer servir un forat cavat a casa seva com amagatall provisional.El director Ken Loach, qui a principis del 2018 va visitar la Filmoteca de Catalunya que li dedicava una gran retrospectiva, estrena aquesta setmana 'Sorry we missed you'. Ricky, Abby i els seus dos fills viuen a Newcastle. Formen una família molt unida. Tot i treballar cada vegada més, els pares són conscients que mai tindran una seguretat econòmica o una casa en propietat. Sorgeix llavors una oportunitat pel Ricky, gràcies a la revolució de les aplicacions. La parella decideix apostar-ho tot, l'Abby ven el seu cotxe perquè el Ricky es compri una furgoneta i es converteix en repartidor pel seu compte.Paco Arango és el director i guionista de la comèdia 'Los Rodríguez y el Más Allá', protagonitzada per Edu Soto i Mariana Treviño, que estan acompanyats per Geraldine Chaplin, Santiago Segura, Rossy de Palma, Antonio Velázquez i Macarena Gómez. Els Rodríguez són una família com qualsevol altra, o al menys això creien. Tot canvia quan descobreixen que el seu difunt avi era en realitat d'un altre planeta. Com és habitual en la filmografia del director, part de la recaptació anirà destinada a ajudar a nens amb càncer a través de la Fundació Aladina.Aquesta setmana també s'estrena el film d'animació 'La oveja Shaun, la película: Granjaguedon' de Richard Starzak. Unes llums estranyes planegen sobre el cel de Mossingham i anuncien l'arribada de visitants d'una galàxia molt llunyana, però a la granja Mossy Bottom l'ovella Shaun i el remat segueixen vivint la seva vida. Una dels extraterrestres que arriba a la Terra s'hi queda i Shaun veu en ella una oportunitat de diversió alienígena.Sergio Pablos dirigeix el film d'animació 'Klaus', en què un carter és enviat a una ciutat congelada al nord i descobreix que el Pare Noel està amagat i viu aïllat en una casa repleta de joguines fetes a mà.