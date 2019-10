La novel·la 'El silencio de la ciudad blanca' arriba a la gran pantalla

La cartellera estrena 'Parásitos', la pel·lícula guanyadora de la Palma d'Or a Canes

Actualitzada 24/10/2019 a les 14:19

'El silencio de la ciudad blanca'

'Parásitos'

'Ara Malikian: Una vida entre las cuerdas'

'Secretos de Estado'

'Tan cerca, tan lejos'

'La familia Addams'

'Hitler's Hollywood'

'Almost Ghosts'

'La Defensa, por la libertad'

La directora barcelonina Neus Ballús estrena aquesta setmana als cinemes el seu primer treball de ficció, 'El viatge de la Marta' ('Staff only'). Presentada a la Secció Oficial del Festival de Màlaga, aquesta cinta dramàtica pren el Senegal com a escenari d'una història protagonitzada per una família que està de vacances a un complex turístic. La filla, adolescent, haurà de lluitar contra les desigualtats socials i les diferències de cultures per conèixer gent de la seva edat i fer amics. A part, Belén Rueda i Javier Rey també arriben a la gran pantalla aquest divendres amb 'El silencio de la ciudad blanca', adaptació de la novel·la homònima. La setmana també estrena la pel·lícula premiada amb la Palma d'Or a Canes, 'Parásitos', de Bong Joon Ho.Rueda i Rey es posen en la pell dels protagonistes de la novel·la d'Eva García Sáenz de Urturi 'El silencio de la ciudad blanca', adaptada en un film homònim amb direcció de Daniel Calparsoro. Aquest thriller dramàtic es remunta a l'any 2016 a Vitoria, on apareixen els cadàvers d'una parella de joves despullats. Unai serà el responsable de la investigació, juntament amb la subcomissària Alba. El seu objectiu, atrapat l'assassí que atemoreix la població des de fa ja dues dècades.Ki-taek (Kang-ho Song) és el pare d'una família que viu en situació de precarietat a Seül. Quan el seu fill aconsegueix un treball com a professor particular d'anglès en una casa adinerada, les dues famílies començaran a relacionar-se i la seva vida es capgirarà. 'Parásitos' és una comèdia dramàtica, presentada al festival de Cannes i distingida amb la Palma d'Or, que teixeix una reflexió social de la mà del director Bong Joon Ho.Un dels violinistes més polifacètics arriba a la gran pantalla. El documental 'Ara Malikian: Una vida entre las cuerdas', de Nata Moreno, recorre la trajectòria vital del músic i el segueix en la seva Gira Simfònica per Espanya i altres països com el Líban, França, Anglaterra, la Xina i Rússia.Gavin Hood dirigeix un thriller d'espionatge protagonitzat per Keira Knightley, Matt Smith, Matthew Goode i Ralph Fiennes que narra una història basada en fets reals. L'any 2003 abans de la Guerra d'Iraq, Katharine Gun, especialista en intel·ligència britànica, intenta aturar el que considera una guerra injusta i il·legal. Per fer-ho, lluitarà en contra d'un govern que l'ha titllada de traïdora i que l'ha situada al centre d'una conspiració política.París és l'escenari de la nova pel·lícula romàntica dirigida per C'édric Klapisch. 'Tan cerca, tan lejos' desplega una història amorosa protagonitzada per dos joves (François Civil i Ana Girardot) que se senten sols. Segueixen camins diferents, però sense voler-ho, una sèrie de circumstàncies els acabaran unint.Conrad Vernon i Greg Tiernan formen tàndem per dirigir el film d'animació 'La familia Addams', basat en la sèrie homònima. En aquesta ocasió, els macabres personatges hauran d'enfrontar-se a una arxienemiga, la Margaux Needler. El repartiment de veus de la versió original reuneix els noms de Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace Moretz, Finn Wolfhard, Nick Kroll, Bette Midler i Allyson Janney.El cinema va ser una eina més de l'estratègia propagandística de l'Alemanya nazi, i així ho ha volgut reflectir el director Rüdiger Suchsland al documental 'Hitler's Hollywood'. Es tracta d'una cinta que recopila i analitza alguns dels llargmetratges que es van produir sota el comandament de Goebbels entre 1933 i 1945.La icònica ruta 66 dels Estats Units amaga un gran nombre de pobles fantasmes que lluiten per sortir de la decadència i no desaparèixer. A través de tres testimonis reals, el documental 'Almost Ghosts', de la realitzadora Ana Ramón Rubio, retrata la situació del medi rural nord-americà.Les estrenes d'aquesta setmana presenten un documental que recull la història de l'Advocacia espanyola des de mitjans de la dècada de 1960 a 1978. 'La Defensa, por la libertad', de Pilar Pérez, narra com un grup d'advocats van ser empresonats i assassinats per exercir la seva professió.