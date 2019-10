S'estrena 'Paradise Hills', un conte de fades feminista contra la perfecció imposada als joves

Casey Affleck torna a la cartellera com a director i protagonista de ‘La luz de mi vida’

Actualitzada 09/10/2019 a les 14:50

‘Paradise Hills’

‘La luz de mi vida’

‘Lo que arde’, subtitulada en català

‘Dia de pluja a Nova York’

‘Abuelos’

‘Noche de bodas’

‘Géminis’

‘Abominable’

Paradise hills, dirigida per Alice Waddington, reflexiona sobre «la pressió que els joves viuen actualment per aconseguir una certa perfecció». La pel·lícula s’estrena aquest divendres als cinemes pocs dies després de presentar-se al Festival de Sitges, on la seva directora va explicar que el film, amb un revestiment proper als contes de fades, té un missatge molt «dirigit als adolescents d’entre 13 i 15 anys». La pel·lícula és una coproducció catalana (Nostromo Pictures) amb un repartiment internacional encapçalat per Milla Jovovich. Entre les altres novetats cinematogràfiques de la setmana destaca la premiada cinta gallega Lo que arde, d’Óliver Laxe, el relat familiar postapocalíptic La luz de mi vida, amb què l’oscaritzat Casey Affleck torna a la gran pantalla, ara davant i darrere de les càmeres, i el nou film de Woody Allen, Dia de pluja a Nova York.L'Uma es desperta en una illa anomenada Paradise, on hi ha un centre de rehabilitació, un spa, un ressort, però no tot sembla tan tranquil i lluminós, sinó que s'hi amaga una sinistre realitat. La Duquessa és qui dirigeix el centre, destinat a dones de classe alta com l’Uma, que aviat descobrirà que el lloc dista molt de ser paradisíac.Aquest és el revestiment de contes de fades de Paradise Hills, la pel·lícula que la directora basca Alice Waddington acaba de presentar al Festival de Sitges i que divendres arriba als cinemes. Dirigida al públic adolescent, és una crítica a la pressió social que sovint –i sobretot a través de les xarxes socials- s’aboca als joves per fer-los ser «perfectes». D’altra banda, el feminisme, amb unes protagonistes que es rebel·len contra el seu entorn, està molt present durant tota la cinta. La directora recordava a Sitges la setmana passada que el feminisme és la igualtat entre homes i dones i que «qualsevol producte cultural que surti d'aquesta noció s'anirà quedant enrere. El guió es va escriure dos anys abans del moviment MeeToo, però és imprescindible en el moment actual», afirmava.Casey Affleck (Oscar al millor actor 2018 amb Manchester frente al mar) debuta en la direcció amb La luz de mi vida, on també és coprotagonista. Una pel·lícula postapocalíptica en un món en proper però en runes, on un pare (Affleck) i la seva filla intenten sobreviure. Malgrat l’embolcall de tragèdia civilitzatòria, el film se centra en la relació entre pare i filla, més enllà de la supervivència, i reflexiona sobre les dificultats que comporta l’educació.Lo que arde va convèncer al darrer Festival de Cannes, on es va endur el premi del jurat a la secció Un certain regard (la segona en rellevància per darrere de la Palma d’Or). De fet, les tres pel·lícules que el director gallec Óliver Laxe ha presentat a Cannes han rebut algun tipus de reconeixement per part del festival. Les anteriors van ser Todos vosotros sóis capitanes (2010) i Mimosas (2016). A Catalunya la cinta s’estrena subtitulada al català en diverses sales de cinema.Lo que arde explica el retorn d’Amador al seu petit poble de Lugo després de complir condemna per haver provocat un incendi. Allà torna a viure amb la seva mare, en un entorn rural i apartats de tot conflicte. Però el malson no triga en arribar quan un nou incendi arrasa la zona.Amb la regularitat que el caracteritza, Woody Allen torna a la gran pantalla després de Wonder Wheel (2017). Un cop més Nova York, però també el món del cinema, són el decorat de la història d’una jove parella que aterra a la ciutat per un cap de setmana i que acaba vivint una sèrie d’aventures que els confronten en la seva relació i envers les seves vocacions. Timothée Chalamet (Call me by your name) i Elle Fanning (Malefica), en són els principals protagonistes.Aquesta comèdia espanyola, òpera prima de Santiago Requejo, presenta la història de tres prejubilats que no es resignen a romandre inactius i es llancen a muntar el seu propi negoci: una llar d’infants. Però abans hauran de descobrir l’univers de les start up, els emprenedors i o el coworking que comparteixen rodejats de gent jove. Carlos Iglesias, Roberto Álvarez i Ramón Barea són els protagonistes del film.Noche de bodas és una altra estrena de la setmana que acaba de passar pel Festival de Sitges, a la Secció Oificial. La cinta de terror i acció va ser una de les sorpreses de l’estiu als Estats Units. Amb el nom original de Ready or Not, és una barreja de pel·lícula de terror gòtic i comèdia macabra d’acció, dirigida pel duet Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillet (VHS, Southbound) i protagonitzada per Samara Weaving.Will Smith protagonitza la nova pel·lícula d’Ang Lee, Géminis. El creador de La vida de Pi o Brokeback Monuntain converteix Will Smith en un llegendari assassí a sou del govern que, al final de la seva carrera, es veu turmentat pel seu propi passat. Quan informa els seus superiors que es vol retirar, Henry es converteix en presa de l’únic assassí que pot acabar amb ell: el seu propi jo amb 23 anys, un clon d’ell mateix que té ordres d’acabar amb ell per tots els mitjans. La pel·lícula ha despertat expectació per la tècnica emprada en la creació del ‘doble’ d’Smith i el gran realisme d’aquesta criatura virtual.Aquesta cinta d’animació proposa un viatge de 4.800 quilòmetres des dels carrers d’una ciutat xinesa fins a impressionants paisatges nevats de l’Himàlaia. Allà, l’adolescent Yi es troba amb un jove Yeti en un edifici d’apartaments, perdut. Ella i dos amics més l’ajudaran a reunir-se amb la seva família al sostre del món, l’Everest.