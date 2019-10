L'estrena de 'Joker', amb Joaquin Phoenix, arriba divendres als cinemes

La ‘road movie’ de Daniel Sánchez Arévalo ‘Diecisiete’ també serà a la cartellera amb Biel Montoro com a protagonista

Actualitzada 02/10/2019 a les 15:28

‘El crack cero’

‘La directora de orquesta’

‘Una pequeña mentira’

‘Amazing Grace’

‘Varados’

L’animació, en català

Diecisiete, de Daniel Sánchez Arévalo, és una de les estrenes destacades d’aquesta setmana, i té accent català. El jove Biel Montoro és el coprotagonista del film amb què Arévalo torna als cinemes set anys després de l’èxit de La gran família española. Més introspectiu i fosc que les seves darrers comèdies, el to de Diecisiete connecta més amb la seva celebrada i premiada òpera prima Azul oscuro casi negro (2006). Amb tot, el títol que s’emportarà el protagonisme a la cartellera a partir de divendres és Joker, l’aproximació de Todd Phillips al fosc personatge de la factoria DC, i etern enemic de Batman. Joaquín Phoenix interpreta el Joker en un film que ha aixecat polseguera abans d’estrenar-se per com aborda la violència, però que també va entusiasmar el jurat del Festival de Venècia, on va recollir el Lleó d’Or.Des del 2012 que José Luís Garci no dirigia al cinema. El crack cero no només suposa el seu retorn a la gran pantalla (el 2013 afirmava en una entrevista que no tornaria a dirigir més), sinó la represa del personatge de Germán Areta, que va interpretar Alfredo Landa en les dues pel·lícules homònimes del director als anys 80. Rodada en blanc i negre, la pel·lícula retorna al Madrid dels anys 80 amb una nova trama d’investigació policíaca.La cinta La directora de orquesta és un biopic d’Antonia Brico (encarnada per Christianne de Brujin), que es va convertir en la primera directora de l’Orquestra Filharmònica de Berlín i també de la de Nova York. La cinta repassa la trajectòria vital de la pianista i directora holandesa, des que va emigrar amb els seus pares cap als Estats Units i fins a triomfar en un món d’homes, amb totes les dificultats i proves que va haver de superar.Basada en el còmic Dream Team, de l’espanyol Mario Torrecillas, s’estrena als cinemes Una pequeña mentira. La pel·lícula francesa de Julien Rappeneau i protagonitzada per François Damiens (La família Bélier) mescla la comèdia i el drama per explicar la història de la mentida dita per un adolescent per por a decebre, i tot el que desencadena.Arriba als cinemes el muntatge de les imatges inèdites dels dos concerts d’Aretha Franklin que el cineasta Sydney Polllak va gravar fa cinquanta anys en una església de Los Ángeles. El material no s’havia publicat mai, primer perquè el director va gravar les imatges amb so directe i sense sincronitzar imatge i àudio, i després perquè la pròpia cantant no ho havia autoritzat. Després de la seva mort, l’any 2018 la família va autoritzar la distribució d’Amazing Race.L’altra estrena documental de la setmana és Varados. La seva directora, Helena Taberna, amb una llarga trajectòria de films documentals de temàtica política i social com Yoyes (2000), La buena nueva (2009) o Acantilado (2016). Varados va inaugurar la darrera edició de la secció Zinemira (de cinema basc) al Festival de Sant Sebastià, amb la seva aproximació a la vida quotidiana d’una sèrie de refugiats de llarga durada que esperen residència o destinació a Grècia.D’altra banda, la cartellera es renovarà divendres amb dos títols que s’estrenen en català en diverses sales catalanes. Es tracta de dos films d’animació. D’una banda, El rei ruc, i de l’altra, Tabaluga i la princesa de gel.La primera és una cinta paquistanesa que planteja les eleccions successòries del Rei Lleó, que ha decidit jubilar-se. Tot plegat és una excusa per donar credibilitat al seu successor. Però en Mangu, un humil ruc, acabarà sent el candidat del poble i també víctima de la manipulació de la consellera del rei Miss Fina, que vol evitar que el candidat oficialista prengui el relleu del rei per, així, poder controlar ella el tro a través d’un candidat alternatiu.Tabaluga i la princesa de gel, al seu torn, és un film alemany d’animació sobre l’amor entre Tabaluga i la princesa Lilli, i la seva aventura per salvar el món del malvat Home de les Neus. La pel·lícula està rodada en 3D.