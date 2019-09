'Mientras dure la guerra' d'Amenábar arriba als cinemes

La producció catalana 'H0us3' abraça la ciència ficció amb un grup d'amics informàtics que desencripten un arxiu secret

'Rambo'

'Hasta siempre, hijo mío'

'El papel de sus vidas'

'Basia'

'Señor'

'Bienvenidos al barrio'

El director Alejandro Amenábar retrata els últims mesos de vida de Miguel de Unamuno a 'Mientras dure la guerra', un dels films que arriba aquesta setmana a la gran pantalla. La pel•lícula, ambientada a l'estiu de 1936, s'ha estrenat a la Secció Oficial a competició del Festival Internacional de Cine de Sant Sebastià. Amb Karra Elejalde a la pell d'Unamuno, la cinta històrica mostra l'evolució de la postura de l'escriptor i filòsof envers la insurrecció militar. Eduard Fernández, Nathalie Poza, Miquel García Borda i Pep Tosar, entre d'altres, completen el repartiment. A part, la producció catalana 'H0us3', òpera prima de Manolo Munguía, és una altra de les estrenes destacades de la setmana.'H0us3', escrita i dirigida per Manolo Munguía, és una cinta de ciència ficció produïda per la catalana Ghostdog. El film explica la història d'un grup d'amics informàtics que queden per sopar després d'anys sense veure's.Durant la trobada, un d'ells confessa que ha desencriptat un dels arxius més secrets d'internet, de Julian Assange, i els ensenya una aplicació de realitat augmentada que hi ha trobat a dins. Quan intenten manipular-la, sorgiran diversos conflictes amb conseqüències inesperades.Sylvester Stallone reviu Rambo a la seqüela 'Last blood', que mostra un protagonista en hores baixes que ha tornat al seu ranxo d'Arizona quatre dècades després. Dirigit per Adrian Grunberg, el film indaga el passat de Rambo durant la seva última missió, quan desapareix la seva neboda i el veterà de guerra decideix anar-la a buscar.Aquest drama, dirigit per Wang Xiaoshuai, retrata els grans canvis socials i econòmics que sacsegen la Xina des de la dècada de 1980 fins al present. I ho fa a través dels ulls d'un matrimoni que ha patit diversos episodis tràgics, com la mort del seu fill. Una cinta protagonitzada per Liya Ai, Du Jiang, Zhao-Yan i Jingjing Li.Anne Giafferi escriu i dirigeix 'El papel de sus vidas', comèdia francesa que arrenca amb una operació fallida de cirurgia estètica que frustrarà el paper de la Julie com a protagonista en una pel·lícula. Aleshores, l'equip directiu del film haurà de buscar una doble per substituir-la, la Laurette, que no trigarà a descobrir que és la germana bessona de la Julie. Les dues noies, interpretades per Mathilde Seigner, intentaran entendre per què van ser separades al néixer.Els més petits tenen cita aquesta setmana al cinema amb 'Basia', una cinta polonesa que arriba a la gran pantalla doblada i subtitulada al català. La Basia té cinc anys i viu a la ciutat amb els seus pares, amb el seu germà i amb un amic de peluix. A vegades s'enfronta a problemes, i els resol amb intel·ligència, curiositat i sentit de l'humor.Un any després de casar-se, el marit de la Ratna mor i ella es queda vídua als 19 anys. 'Señor' parteix d'aquest succés per desplegar un drama romàntic que capgirarà la vida de la protagonista. Una cinta escrita i dirigida per Rohena Gera, i amb Tilotama Shome, Vivek Gomber i Geentanjali Kulkami com a part del repartiment.Aquesta comèdia dirigida per Mohamed Hamidi explica la història d'amistat entre el cap d'una agència parisenca de comunicació i un jove criat que treballa als suburbis on s'ha traslladat l'empresa. El film retrata el xoc cultural i lluita contra els prejudicis i a favor de la cooperació. Està protagonitzat per Gilles Lellouche, Malik Bentalha i Camille Lou.