'Barcelona 1714' de la directora tarragonina Anna M. Borafull s'estrena als cinemes

La cinta de ciència ficció espacial ‘Ad Astra’ i la continuació cinematogràfica de ‘Downton Abbey’ arriben a la gran pantalla

Actualitzada 18/09/2019 a les 19:13

‘La pel·lícula 'Barcelona 1714', de la tarragonina Anna M. Bofarull, arriba aquest divendres als cinemes. Rodada en català, el film s'ha rodat íntegrament a Valls i ha comptat amb un equip tècnic, majoritàriament, del Camp de Tarragona. La cinta és un drama històric ambientat en el setge borbònic a la ciutat de Barcelona a través de la història de l'Agnès, una jove que intenta sobreviure en una ciutat en guerra. Protagonitzada per Alba Brunet i Bernat Quintana, i després de quatre llargs anys de postproducció, la pel·lícula es va preestrenar abans de l’estiu al FIC-CAT, el Festival Internacional de Cinema en Català Costa Daurada. Altres estrenes destacades de la setmana són el film de ciència ficció espacial ‘Ad Astra’, que protagonitza Brad Pitt, i també la continuació cinematogràfica de l’exitosa sèrie britànica ‘Downton Abbey’, així com la cinta de terror ‘Ghostland’, que va competir a la darrera edició del Festival de Sitges.A ‘Barcelona 1714’ la protagonista (Alba Brunet) aspira a viure fora de la ciutat, fet que no pot entendre en Jan (Bernat Quintana), l'home a qui estima, un jove oficial dedicat en cos i ànima a la defensa de la seva terra. Acompanyen els joves protagonistes un elenc coral d’actors catalans (Francesc Orella, Juanjo Puigcorbé o Miquel Sitjar), a banda d’aparicions especials de personatges com Lluís Gavaldà, Joan Fortuny i les periodistes Elisabet Carnicé i Raquel Sans.La recreació dels 40.000 soldats que es preparen per assaltar Barcelona, i els 6.000 homes que la defensaran fins a la mort, combina actors gravats en platós de cinema amb un rerefons digital en 3D. De fet, aquest és el primer film català fet gairebé exclusivament amb croma (pantalla verda) i recreació digital 3D posterior. Aquesta complexitat ha suposat un llarg procés de postproducció feta entre Catalunya i Colòmbia els últims quatre anys. La cinta és una producció de KaBoGa que ha comptat amb la col·laboració de TV3.L’astronauta Roy McBride (Brad Pitt) viatja als límits exteriors del sistema solar per trobar el seu pare, perdut en una missió d’anys enrere, per mirar de desxifrar un misteri que amenaça la supervivència de la Terra. La seva aventura desvetllarà secrets que desafien la naturalesa de l’existència humana i el lloc de la nostra espècie al cosmos.La pel·lícula és del director James Grey (‘Two lovers’) i compta amb un repartiment d’estrelles com Tommy Lee Jones, Liv Tyler, Donald Sutherland o Ruth Negga.‘Downtown Abbey’ és l’adaptació a la gran pantalla de la sèrie televisiva britànica homònima. El film no condensa la trama de les sis temporades estrenades entre 2010 i 2015 sinó que planteja una continuació. Al film, la família d’aristòcrates Crawley (habitants de l’abadia de Downton) i el servei (igualment protagonista) es preparen per un moment crucial: la visita del rei i la reina d’Anglaterra. L’anunci de la visita reial i els frenètics preparatius agiten les vides d’uns i altres. La cinta està protagonitzada pel mateix repartiment d’actors i actrius de la sèrie original, i el guionista és també el de la ficció televisiva, Julian Fellowes, el seu creador.‘Cegado por la luz’ (‘Blinded by the light’) és un film basat en ‘Saludos desde Bury Park’, les memòries del periodista Safraz Manzoor, ciutadà britànic d’ascendència paquistaní. A la pel·lícula Safraz és Javed, en els seus anys d’adolescent a la ciutat anglesa de Luton. Javed escriu poesia com a via escapatòria a la intolerància de la seva ciutat natal i també a la intolerància del seu pare envers la seva forma de vida. Un dia un company de classe li fa escoltar la música de Bruce Springsteen, i el jove troba en les lletres del ‘Boss’ grans paral·lelismes amb la seva vida de jove de classe treballadora. A partir d’aquí, el protagonista deixarà anar els seus somnis reprimits i aprendrà a expressar-se amb la seva pròpia veu.‘Ghostland’ ha trigat gairebé un any a estrenar-se als cinemes després que participés en la secció oficial del darrer Festival de Sitges, la tardor del 2018. En aquesta pel·lícula de terror clàssic, el director Pascal Laugier fa de la casa heretada per una mare i les seves dues filles l’escenari dels terrorífics esdeveniments. Setze anys després de l’herència, les tres dones es tornen a reunir a la casa, l’una convertida en una novel·lista d’èxit i l’altra, víctima de desequilibris mentals que ha viscut a la mateixa casa amb la mare durant tot aquest temps. En el moment de trobar-se novament es desencadena una onada de terribles esdeveniments.Aquesta pel·lícula d’animació alemanya explica la història de la Manou, una petita oreneta que, després d’un incident, és criada per una parella de gavines. L’oreneta creix pensant que és una més de la família fins que descobreix que mai serà acceptada com a tal. Per això, després de diversos intents, decideix fugir per conèixer ocells de la seva mateixa espècia. Molt aviat un problema de gran magnitud farà que orenetes i gavines hagin de treballar juntes per un mateix objectiu, i en aquest moment Manou esdevindrà en el protagonista que mai havia pogut ser.Un segon títol d’animació que arriba als cinemes aquest divendres és ‘Misión Katmandú’, en aquest cas una producció canadenca. A la pel·lícula, la Nelly és una detectiu novell i en Simon un investigador científic que treballaran junts en una aventura esbojarrada per provar l’existència del Monstre de les Neus. Per fer-ho, segueixen el diari d’un explorador desaparegut que conté la ubicació de l’amagatall secret del Yeti.