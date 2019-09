La directora de cinema Maria Ripoll torna a la gran pantalla per estrenar la comèdia 'Vivir dos veces'

‘IT Capitulo 2’ s'ha convertit en un dels films de terror més esperats després de l'èxit de la primera part

Actualitzada 04/09/2019 a les 14:13

'IT Capitulo 2'

'Hotel Bombay'

'Intocable' sobre l'escàndol Weinstein

‘Viento de libertad”

'El arte de vivir bajo la lluvia'

'Kikoriki. La llegenda del drac daurat'

'Womanhood'

La directora i guionista de cinema catalana Maria Ripoll estrena la comèdia 'Vivir dos veces', que tracta sobre el revelador viatge que emprenen un home, l'Emilio (Oscar Martínez), amb la seva filla, la Julia (Inma Cuesta) i la seva néta Blanca (Mafalda Carbonell). Abans que a l’Emilio li falli la memòria per complet, la família l’ajuda a buscar el seu amor de joventut. En el camí però, es trobaran l'oportunitat d'una nova vida sense tractaments. Algunes decisions discutibles i contratemps, els portarà a enfrontar-se als enganys sobre els quals han fonamentat les seves vides. Arriba a la gran pantalla aquest divendres també 'IT Capitulo 2', dirigida per Andy Muschietti, que s'ha convertit en un dels films de terror més esperats després de l'èxit de la primera part.El rodatge de 'Vivir dos veces' va durar set setmanes en diverses localitzacions del País Valencià. El guió original del film és de María Mínguez i ha escrit un text perquè Maria Ripoll s'endinsi, com ha explicat la productora, en «un nou univers de personatges que, a més de provocar situacions còmiques constants, plantegen també una reflexió sobre les oportunitats que ens dona la vida de reconduir el nostre camí vital fins el darrer moment».Andy Muschietti presenta la segona entrega de la pel·lícula de terror 'IT'. Bill Skarsgard segueix interpretant a Derry (Maine), acompanyat per altres actors com Finn Wolfhard, Jessica Chastain o James McAvoy. En aquesta segona entrega es fa palès que el mal retorna al poble de Derri (Maine) cada 27 anys. Això fa que els protagonistes que es van separar gairebé fa tres dècades es retrobin de nou ja adults.Anthony Maras presenta el thriller dramàtic i històric 'Hotel Bombay' basat en fets reals, un dels altres films destacats de la setmana. El relat, interpretat per Amandeep Singh, Suhail Nayyar, Manoj Mehra o Dinesh Kumar, se situa a Bombai l'any 2008, quan els hostes de l'hotel Taj Mahal Palace viuen moments de terror. Un grup de terroristes pakistanesos entra a l’hotel i manté a les persones que hi ha allí com a ostatges durant 68 hores. Un grup de treballadors i hostes intenten revertir la situació.Ursula Macfarlane presenta el documental 'Intocable', que ha dirigit i n'ha escrit el guió que versa sobre l'escàndol al voltant del productor Harvey Weinstein i les acusacions contra ell d'abús i agressió sexual. En el film participen actrius com Rosanna Arquette o Paz de la Huerta, presumptes víctimes de Weinstein. El relat el completa el testimoni de persones molt properes al productor. El fil conductor és la investigació duta a terme per alguns dels professionals que han destapat el cas, com el periodista Ronan Farrow.'Viento de libertad', de títol original 'Ballon', es basa en una història real sobre la resistència durant la Guerra Freda. El thriller històric és d'origen alemany i està dirigit per Michael Herbig. El film, amb protagonistes com Fredrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross o Alicia von Rittberg, se situa a l'any 1979 a l'Alemanya Oriental durant l'apogeu de la Guerra Freda. En ell, dues famílies ordinàries desitgen la llibertat mentre planegen una escapada cap al costat Occidental. Construiran un globus aerostàtic amb pedaços per poder transportar per aire a les dues famílies i creuar el Mur de Berlín.Kevin Costner, Amanda Seyfried, Milo Ventimiglia i Martin Donovan són alguns dels noms del repartiment de la nova pel·lícula de Simon Curtis, 'El arte de vivir bajo la lluvia', una comèdia dramàtica. En aquesta, un gos que es diu Enzo rememora les lliçons que ha après d'en Denny (Milo Ventimiglia), un pilot de carreres.Denis Chernov presenta la seqüela de ‘Kikoriki. Equipo invencible’: Kikoriki. La llegenda del drac daurat', que s'estrena doblada al català. Chernov presenta un film d’animació fantàstic i còmic. En aquest, els senzills habitants de l’illa de Kikoriki viuran una gran aventura després que un científic inventi un dispositiu sorprenent: un casc que intercanvia la personalitat d’un individu a l’altre.Per altra banda, el documental 'Womanhood' de Beryl Mogoko s'estrena dijous en una sessió, a dos quarts de vuit de la tarda, als cinemes Girona i comptarà amb un col·loqui posterior amb la directora. Una pel·lícula autobiogràfica sobre la mutilació genital femenina i les sensacions més íntimes, profundes i silenciades de Magoko. Ella va ser víctima de la mutilació genital quan era petita i ara necessita sanar aquest trauma no superat. Ningú la va advertir del patiment físic i emocional que això suposaria en el futur. La projecció de la pel·lícula s'emmarca en la iniciativa Documental del Mes.