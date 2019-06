'Els dies que vindran' de Marqués-Marcet arriba als cinemes després de triomfar al Festival de Màlaga

Jim Jarmusch estrena 'Los muertos no mueren', la pel·lícula inaugural de la darrera edició de Cannes

'Els dies que vindran' del director català Carlos Marques-Marcet arriba als cinemes per mostrar el relat minuciós de l'embaràs de la protagonista (Maria Rodríguez Soto) i les pors, alegries i expectatives que comparteix amb la seva parella (David Verdaguer). Un dels principals atractius de la cinta és que l'embaràs de l'actriu és real. L'obra del director de '10.000 KM' i 'Tierra firme' va triomfar al Festival de Màlaga amb la Biznaga d'or a la millor pel·lícula espanyola. També protagonitzen les estrenes de la setmana Jim Jarmusch amb 'Los muertos no mueren', la pel·lícula inaugural de la darrera edició de Cannes; la comèdia espanyola 'Los Japon' amb Dani Rovira i María León dirigida per Álvaro Díaz Lorenzo i el thriller 'Venganza bajo cero', en què Liam Neeson venja la mort del seu fill.El guió del drama romàntic 'Els dies que vindran' és de Clara Roquet, Coral Cruz ('Incerta glòria') i el mateix Marques-Marcet amb música de Maria Arnal i Marcel Bagés. Està produïda per Lastor Media i Avalon P.C, amb el suport de l'ICAA, l'ICEC, i la participació de Movistar+ i TV3. La Vir (María Rodríguez) i el Lluís (David Verdaguer) fa només un any que surten junts, quan descobreixen que ella està embarassada. Durant nou mesos se segueix l'aventura de la jove parella barcelonina i el gir enorme que fa la seva vida.Comèdia estatunidenca dirigida per Jim Jarmusch i protagonitzada per Bill Murray i Adam Driver, que interpreten dos xèrifs d'un poble on mai hi passa res. El destí de Centerville canvia quan els morts comencen a sortir de les seves tombes i a devorar als vius. El repartiment d'aquesta comèdia de terror el completen Tilda Swinton, Iggy Pop, Tom Waits i Steve Buscemi. Jarmusch, director de cintes com 'Bajo el peso de la ley', 'Extraños en el paraíso' o 'Paterson' firma també el guió d'aquest film de zombis poc convencional.Es tracta del 'remake' de 'Uno tras otro' (2014), la cinta noruega dirigida per Hans Petter Molland qui s'encarrega ara d'aquesta nova versió que compta amb el guió de Frank Baldwin ('The Godmother'). Liam Neeson protagonitza aquest thriller que el posa en la pell d'un conductor d'una màquina llevaneus, amb una vida tranquil·la fins que el seu fill mor per sobredosi. Neeson s'involucra en una guerra entre narcotraficants amb la intenció d'acabar amb els mafiosos que van deixar sense vida al seu fill.Aquesta setmana s'estrena la comèdia espanyola 'Los Japón' dirigida per Álvaro Díaz Lorenzo ('Señor dame paciencia', 'La despedida') i protagonitzada per María León, Dani Rovira i Antonio Dechent. La cinta mostra el xoc lingüístic i cultural entre dos llocs del món completament diferents. Ho fa a través de l'arribada al tron del Japó d'una família de Sevilla, per la connexió dels dos territoris en una expedició el segle XVII i la falta d'hereu com a emperador del país nipó. Cristóbal Garrido i Adolfo Valor firmen un guió amb constants situacions esbojarrades.Dirigida per Gail Mancuso i protagonitzada per Dennis Quaid, arriba als cinemes la seqüela del drama caní 'Tu mejor amigo' de 2017, en què un gos intentava descobrir el seu propòsit a la vida a mesura que va passant per diferents amos. De nou amb un gos com a personatge principal, 'Tu mejor amigo. Un nuevo viaje' narra la història del Bailey, un gos lleial que troba el significat de la seva pròpia existència a través de la vida dels humans als quals ensenya a riure i estimar.El cineasta irlandès Neil Jordan dirigeix aquest thriller psicològic protagonitzat per Chloë Grace Moretz i Isabelle Huppert. El film mostra com Frances (Moretz), una noia afligida per la mort de la seva mare, es troba una bossa extraviada al metro de Nova York i li entrega a la seva propietària, una pianista amigable anomenada Greta (Isabelle Huppert). Des de llavors, neix una amistat entre les dues protagonistes que, poc a poc, converteix el comportament de Greta en aterrador.Dirigida per Christian Lo, 'Los Bando' és una 'road movie' noruega protagonitzada per dos rockers i una nena de 9 anys que han reclutat com a baixista. S'endinsen en un llarg viatge per carretera amb l'objectiu d'arribar al Campionat Noruec de Rock. Pel camí, han de trobar la forma de dir-li al cantant que la seva veu és terrible. Els protagonistes són Vera Vitali, Stig Henrik Hoff i Nils Ole Oftebro.