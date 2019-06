El drama francès 'El creyente' amb la participació de l'actor Àlex Brendemühl arriba als cinemes

'X-Men: Fénix Oscura' i 'El vendedor de tabaco', un dels darrers films que va rodar Bruno Ganz, estrenes destacades

Actualitzada 05/06/2019 a les 14:28

El drama francès 'El creyente', del director Cédric Khan, s'estrena aquest divendres als cinemes i, entre el seu repartiment, hi ha l'actor català Àlex Brendemühl, que es posa en la pell d'en Marco, l'encarregat de rebre i ajudar joves que pateixen una addicció a les drogues i arriben a una comunitat religiosa per sanar-se. En declaracions a l'ACN, Brendemühl destaca de la cinta que es recrea en l'experiència mística i d'això, assenyala, «no se'n parla gaire al cinema». Destaquen també aquesta setmana el film de superherois 'X-Men: Fénix Oscura' i 'El vendedor de tabaco', una de les darreres pel·lícules que va rodar l'actor Bruno Ganz.A 'El creyente', Thomas (interpretat per Anthony Bajon), un jove de 22 anys, s'uneix a una comunitat religiosa aïllada en una muntanya, on joves es rehabiliten a través del recolliment espiritual, de resar-li a Déu i deixen a un costat la solitud. Thomas, que ha de superar la seva drogodependència, haurà de barallar-se amb els seus dimonis interiors per curar-se.Quan li van proposar participar en aquesta pel·lícula, Àlex Brendemühl portava una època treballant bastant a França. La seva representant de París li va enviar el guió i a l'actor el va impactar molt: «Em va semblar molt sobri, sec i poderós i plantejava una problemàtica que no havia vist encara al cinema i es recreava en l'experiència mística, una cosa de la qual no se'n parla gaire al cinema, de com viure la revelació mística, la fe i la creença en un mateix i en Déu».Torna el cinema de superherois de la mà dels X-Men amb la pel·lícula 'Fénix Oscura' dirigida per Simon Kinberg i amb un grup de destacats actors com Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, James McAvoy, Michael Fassbender i Sophie Turner, qui es posa a la pell d'un dels personatges més estimats de l'univers de la Patrulla X: Jean Grey. La cinta recupera un dels moments més importants en la història dels X-Men, que ja es va tractar en la pel·lícula 'X-Men: La decisión final' de l'any 2006 i és l'arribada de l'energia coneguda com a Fénix Oscura i com s'apodera de Jean Grey.En aquesta ocasió, Jean és presa per aquesta immensa força còsmica que la transforma en un dels mutants més poderosos de tots els temps. Ella acabarà perdent el control contra aquest nou poder i contra els seus propis dimonis amenaçant així amb destruir la família dels X-Men i el planeta Terra.La pel·lícula austríaca 'El vendedor de tabaco', de Nikolaus Leytner, és un drama situat a la Viena dels anys 30 i que retrata l'amistat entre Franz, un jove que treballa en un estanc i el psiconoalista Sigmund Freud. Basada en la novel·la homònima de Robert Seethaler, aquesta és una de les darreres pel·lícules que va rodar l'actor Bruno Ganz, qui va morir el passat mes de febrer.Fernando Colomo és el director de la comèdia 'Antes de la quema', que va rebre el Premi del Públic i la Biznaga de Plata a la Millor Actriu de Repartiment en la darrera edició del Festival de cinema de Màlaga. El film té com a protagonista a Quique (Salva Reina), un aturat que intenta mantenir a la seva germana, la Meme (Maggie Civantos) i a la seva mare Asun (María Alfonsa Rosso), mentre prepara el pròxim concurs de 'chirigotas'. El Tuti (Joaquín Núñez), un traficant local, vol que l'ajudi a robar el dipòsit de droga més gran d'Espanya, abans que cremin tot el material confiscat. Aquí entraran en joc el Gallego (Manuel Manquiña) i Rosario (Manuela Velasco).S'estrena aquesta setmana en català el film d'animació 'Lino', dirigida per Rafael Ribas. El protagonista, en Lino, és un jove molt simpàtic que treballa com a animador de festes, tot i que està força fart de suportar que els nens se'n riguin. Cansat ja d'aquesta situació, decideix donar un tomb a la seva vida i contracta els serveis d’un mag.També s'estrena 'Mr. Link', del premiat director en cinema d'animació Chris Butler. El protagonista de la cinta Sir Lionel Frost creu que és l'investigador de mites i monstres més important del món, però tot i això ningú li reconeix tots aquests mèrits. Aquest és el plantejament d'aquest film que també s'estrena doblat al català.L'actriu Octavia Spencer és la protagonista del thriller de terror 'El sótano de Ma', dirigida per Tate Taylor. Spencer es posa a la pell de la Sue Ann, una dona solitària que viu en un petit poble d'Ohio. La Maggie (Diana Silvers, Glass/Cristal), una adolescent que acaba d'arribar a la ciutat li demana a la Sue que compri alcohol per al seu grup d'amics. La protagonista no perd l'oportunitat i intenta fer-se amiga dels adolescents.La comèdia britànica 'Mejor que nunca' dirigida per Zara Hayes arriba aquest divendres al cinema. Martha (Diane Keaton) viu en una residència d'ancians i, animada per la seva companya Sheryl (Jacki Weaver), decideix organitzar un equip d'animadores amb les seves companyes. Tot comença com un hobby però acabarà convertint-se en una cosa més seriosa quan decideixen presentar-se a una competició.