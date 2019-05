'Rocketman' trasllada el geni musical d'Elton John a la gran pantalla

Sergi López, Bruna Cusí, Fermí Reixach i María León participen al film belga ‘Escapada’

Actualitzada 29/05/2019 a les 15:12

'Escapada’

‘John Wick: Capítulo 3 – Parabellum’

‘La ceniza es el blanco más puro’

‘Ártico’

’10 dies sense la mama’

‘Clara y Claire’

‘Infiltrado en Miami’

‘La corresponsal’

‘La estratègia del pequinés’

‘Dilili a París’

‘Okko, el hostal y sus fantasmas’

‘La Ciudad oculta’

Les estrenes cinematogràfiques d’aquest 31 de maig arriben encapçalades per ‘Rocketman’, la gran producció que repassa la biografia del músic britànic Elton John. La pel·lícula de Dexter Fletchers’estrena a l’Estat pocs dies després de passar pel Festival de Cannes, això sí, fora de la secció oficial. Taron Egerton encarna el pianista i compositor, del qual el film mostra el vessant més humà sense obviar els seus excessos i excentricitats. L’altra estrena comercial de la setmana és el retorn a la gran pantalla de l’assassí en sèrie John Wick, encarnat novament Keanu Reaves en la tercera entrega del trhiller, ‘Parabellum’. I també divendres s’estrena al cinema ‘Escapada’, un film independent belga ambientat a Espanya i amb participació d’actors com Sergi López, Bruna Cusí, Fermí Reixach i María León.‘Escapada’ és un film independent de nacionalitat belga i dirigit per Sarah Hirtt. Uns germans es retroben a Espanya amb motiu d’una herència familiar: una casa en ruïnes envoltada de vinyes. Gustave, transportista gairebé a punt de fer fallida, Jules, un activista anarquista que viu en comunitat, i Lou, la més jove, perduda entre els seus dos germans i els seus desitjos de descobrir altres horitzons. Cadascú d’ells té la seva visió del món i els seus propis projectes pel que fa a aquesta herència que despertarà vells conflictes familiars i capgirarà la vida dels personatges.Per explicar aquest drama familiar amb l’univers activista-anarquista de rerefons, la directora va escollir un elenc d’actors que combina amateurs provinents d’aquest ambient amb actors professionals, majoritàriament catalans i espanyols. Entre ells, Sergi López, Bruna Cusí, Fermí Reixach i María Dueñas.Tercera entrega d’aquest thriller nordamericà protagonitzat per Keanu Reeves (John Wicck). En aquesta ocasió, l’assassí en sèrie Wick ha de fugir. Ha matat un membre del grmi internacional d’assassins i han posat preu al seu cap: 14 milions de dòlars. Ara ell és l’objectiu d’homes i dones despietats que el busquen per obtenir la recompensa.La darrera pel·lícula del respectat realitzador xinès Jia Zhang Ke és ‘La ceniza es el blanco más puro’. El film explica com Quiao, enamorada d’un cabdill d’una màfia local dispara contra una banda rival per defensar-lo. La noia és empresonada pels fets i per no delatar el seu enamorat, Bin. En sortir de la presó, cinc anys després, Quiao vol retrobar en Bin, però ell no la vol a la seva vida.La pel·lícula va participar en la Sección Oficial del Festival de Cannes, i ha guanyat diversos premis, entre els quals el guardó pel Millor Guió als Asian Film Awards, o el premi a Millor Pel·lícula de l’Asian Film Festival Barcelona 2018.Film èpic islandès protagonitzat pel popular l’actor danès Mads Mikkelsen. A l’Àrtic, on la temperatura pot caure fins als 70 graus negatius, un home lluita per sobreviure refugiant-se dins de les restes d’un avió accidentat. El protagonista ha sobreviscut un any en aquestes condicions, però un esdeveniment imprevist l’obligarà a emprendre una llarga i perillosa expedició per ser rescatat.En Carlo i la Giulia estan casats i són pares de tres fills. Carlo és un pare absent, que està completament immers en la seva feina. En canvi, la Giulia dedica el cent per cent del seu temps a la seva família. Un dia decideix, cansada i estressada d’aquesta rutina, marxar de viatge a Cuba amb la seva germana, durant 10 dies. La comèdia italiana d’Alessandro Genovesi arriba també doblada al català al CineBaix del Prat de Llobregat i alguna altra sala més del país.A ‘Clara y Claire’, Juliette Binoche és una dona madura que es crea un perfil fals a les xarxes socials, on aparenta ser una jove de 24 anys. Mentida i realitat conviuen en aquest film francès en clau romàntica i amb rerefons sociològic. ‘Clara’, la nova Binoche, s’enamora d’un atractiu usuari de la xarxa social, un amor correspost en el món virtual però que la protagonista no s’atreveix a transportar al món real per la por que el seu engany acabi amb la relació.L’actor de moda a frança, Omar Sy, és el protagonista de la comèdia ‘Infiltrado a Miami’. Una comèdia on Sy (Baaba) fa el paper d’un policia de Bellville, un districte multiètnic de París on ha viscut sempre però que no agrada a la seva parella. Tot canvia el dia en què el seu amic de la infància, Roland, és assassinat. Aleshores ell ocupa el seu lloc de funcionari d’enllaç amb el consulat francès de Miami. Baaba es trasllada a Florida i s’associa amb un altre policia, Ricardo, i tots dos comencen a investigar junts per trobar l’assassí del seu amic.Aquest és un biopic sobre la vida de Marie Colvin, una de les corresponsals de guerra més famoses dels últims temps. La pel·lícula explica l’evolució professional i personal de la periodista, que inicialment compagina amb normalitat la seva vida com a corresponsal de guerra amb les seves estades entre la societat opulenta de Londres. Poc a poc, la reportera va afrontant traumes que s’acumulen en les seves missions professionals i la van minant. Amb tot, Colvin no renuncia a embarcar-se en la missió més perillosa de la seva carrera professional a la ciutat sitiada d’Homs, a Síria.‘La estratègia del pequinés’ és un thriller espanyol d’Elio Quiroga, que debuta en el llargmetratge. Unax Ugalde i Kira Miró formen part de l’ampli elenc d’actors protagonistes. Abans, delinqüent, i ara, cap de seguretat d’un gran hotel de Las Palmas, El Rubio es torna a embrutar les mans en un assumpte tèrbol només per ajudar la seva dona, molt malalta.Així és com decideix ajudar un camell atrapat pels deutes amb el seu cap, que és el traficant més temut de les Illes Canàries. Junts tramen assaltar la mansió del seu advocat i testaferro per robar la seva caixa forta.Pel·lícula d’animació francesa per a públic familiar del director Michel Ocelot. Al París de la ‘Belle époque’, Dilili, una noia de Nova Caledònia, investiga una sèrie de segrestos misteriosos amb un jove repartidor en moto. Durant la seva investigació es trobarà amb múltiples personatges extraordinaris que li aniran donant les claus per seguir endavant.Encara en el terreny de l’animació, divendres s’estrena el film japonès ‘Okko, el hostal y sus fantasmas”. Okko, el protagonista, comença a viure al camp amb la seva àvia després de perdre els seus pares en un accident de trànsit. Al ‘ryokan’ d’aigües termals que regenta la seva àvia la jove comença a gestionar els fantasmes del passat i es converteix en la seva aprenent. En el futur, Okko acabarà fent-se càrrec del negoci.Aquest documental viatja a les entranyes de Madrid, per mostra la ciutat subterrània que s’amaga sota la gran metròpoli. Aquest és un film de Víctor Moreno, que ja va dirigir l’aplaudit documental ‘Edificio España’ (sobre l’edifici homònim de Madrid), nominat als Premis Goya, i que no va estar exempt de polèmica per l’oposició de la propietat de l’immoble (Banco de Santander) a que el film veiés la llum.