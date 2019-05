Kit Harington, Jon Nieve a 'Joc de Trons', ingressat a una clínica de rehabilitació

L'actor va entrar per a sotmetre's a tractament poc abans que s'emetés el final de la sèrie

Actualitzada 29/05/2019 a les 15:26

Ajuda psicològica i meditació

«No va ser una bona època»

Kit Harington, l'actor britànic que va interpretar a Jon Snow (Jon Nieve, a Espanya) en Joc de Trons, va entrar en una clínica de rehabilitació poc abans que s'emetés el final de la sèrie de HBO per a tractar-se uns «problemes personals», van informar aquest dimarts mitjans estatunidencs.«Kit ha decidit utilitzar aquest descans en la seva agenda com una oportunitat per a passar un temps en un centre de benestar per a treballar en alguns problemes personals», va dir un portaveu de l'intèrpret en un comunicat.El cercle de l'actor va reaccionar així a la notícia avançada amb anterioritat pel portal Page Six, que va assegurar que Harington va començar un tractament contra l'estrès i l'addicció a l'alcohol setmanes abans que Joc de Trons emetés el seu esperat últim episodi el passat 19 de maig.Segons la informació de Page Six, l'actor porta gairebé un mes en tractament en una exclusiva clínica de Connecticut (els EUA).Harington, de 32 anys, ha rebut ajuda psicològica i ha practicat la meditació dins de la seva teràpia per a combatre l'estrès i altres problemes personals. «Està en la clínica principalment per estrès i esgotament i també per l'alcohol», va assegurar un amic de l'actor a Page Six.«La seva esposa Rose Leslie [Ygritte a Joc de Trons] està sent summament comprensiva. Tots els seus éssers pròxims volen de debò que descansi. Ara mateix, només necessita pau i tranquil·litat», va afegir.En els últims mesos, Harington ha parlat en diverses ocasions sobre l'enorme pressió que ha sentit com un dels protagonistes de la major superproducció televisiva de la història i sobre els greus efectes que això va tenir en la seva salut mental.«No va ser una bona època en la meva vida», va dir l'actor a Variety sobre el moment en el qual el seu personatge Jon Nieve va morir i va ressuscitar en la sèrie.«Sentia que havia de sentir que era la persona més afortunada del món quan, en realitat, em sentia molt vulnerable. Vaig tenir un moment inestable en la meva vida, com crec que molta gent té en la vintena», va afegir.Harington no és l'únic actor de Joc de Trons a haver revelat problemes de salut recentment. Emilia Clarke, que va encarnar a Daenerys en la ficció, va revelar al març a la revista The New Yorker que va sofrir dos aneurismes mentre rodava la sèrie.A més, Maisie Williams i Sophie Turner, que van donar vida a Arya Stark i Sansa Stark, respectivament, també van assegurar en els últims mesos que la fama i les xarxes socials van perjudicar la seva salut mental.