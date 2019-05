Will Smith es posa a la pell del geni de la llàntia en l'adaptació del clàssic de Disney 'Aladdin'

Ethan Hawke estrena 'Blaze' en una setmana on irromp als cinemes el film de ciència ficció i terror 'El hijo'

'Ayla, la hija de la guerra'

'Como pez fuera del agua'

'El hijo'

'La última lección'

'Viva la vida'

'Regresa El Cepa'

'Tommy'

Una de les estrenes destacades de la setmana és l'adaptació del film d'animació 'Aladdin' en una pel·lícula d'acció real. El clàssic de Disney narra la història d'Aladdin, la valenta i decidida Princesa Jasmine i del geni que pot ser la clau per al futur dels dos. La cinta està dirigida per Guy Ritchie ('Sherlock Holmes' i 'Operación U.N.C.L.E.') i protagonitzada per Will Smith en el paper del geni; Mena Massoud, com Aladdin; Naomi Scott, com Jasmine i Marwan Kenzari, com Jafar, el poderós embruixador. També destaquen aquesta setmana 'Blaze' dirigida per Ethan Hawke i el film de ciència ficció i terror 'El hijo'.El famós i valorat actor Ethan Hawke estrena el drama ''Blaze', que es va projectar al Festival Americana de Barcelona. La cinta està inspirada en la vida de Blaze Foley, una llegenda de la música del Texas Outlaw Music. La pel·lícula se situa en tres períodes diferents en el temps amb versions re-imaginades del passat, present i futur de Blaze. Els diferents fils exploren la seva relació amb Sybil Rosen; la seva última nit obscura a la Terra i l'impacte de les seves cançons i la seva mort als seus fans, amics i també enemics.El drama 'Ayla, la hija de la guerra' amb direcció i guió firmat per Can Ulkay, se situa a l'any 1950 enmig de la Guerra de Corea, quan el sergent Süleyman es troba a una nena mig congelada sense pares i sola, que està a les portes de la mor. La fràgil nena atraparà el seu cor i ell s'arriscarà per salvar-la. Süleyman l'anomenarà Ayla i els dos formaran un fort vincle i es convertiran en inseparables.Des d'Itàlia arriba als cinemes, la comèdia 'Como pez fuera del agua', un film que ha tingut un gran èxit al seu país. Està dirigida per Riccardo Milani i protagonitzada per alguns dels rostres més coneguts del cinema i la televisió italiana com Paola Cortellesi, Antonio Albanese i Claudio Amendola. Giovanni (Antonio Albanese) treballa per un prestigiós grup de reflexió internacional que es proposa reurbanitzar les perifèries a les ciutats italianes. Mentre, la Mónica (Paola Cortellesi) treballa com a caixera d'un supermercat en un suburbi de Roma. Els seus dos mons semblen oposats però estan condemnats a entendre's quan descobreixen que els seus fills adolescents Agnese i Alejo s'han enamorat. En Giovanni i la Mónica decidiran unir les seves forces per intentar acabar amb la història entre els seus fills.El film de ciència ficció i terror 'El hijo' irromp aquest divendres als cinemes. Dirigida per David Yarovesky i semblant una paròdia en clau terrorífica de la saga de Superman, 'El hijo' planteja què passaria si un nen alienígena amb poders sobrenaturals arribés a la Terra, però enlloc de convertir-se en un heroi per a la humanitat esdevingués una cosa més sinistre. Brandon apareix a la Terra i per la seva nova família és brillant, amb talent i molt curiós pel món que l'envolta, però en la mesura que es va fent gran una estranya obscuritat va creixent en el seu interior.Arriba a la gran pantalla el thriller 'La última lección' dirigida per Sébastien Marnier amb els actors Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot, Luàna Bajrami, Victor Bonnel i Pascal Greggory. Quan Pierre Hoffman comença com a professor en el prestigiós col·legi St Joseph, ha de lidiar amb un fort rebuig per part dels seus alumnes. Es tracta d'una classe pilot que concentra els alumnes més intel·ligents de la promoció i que recentment han presenciat el suïcidi del seu anterior professor.José Luis García Berlanga dirigeix la comèdia 'Viva la vida' amb Guillermo Montesinos, Pablo Chiapella, Cristina Perales, Ferran Gadea, Lola Moltó, Óscar Reyes, Diego Braguinsky i Laura Romero. Juan (Pablo Chiapella) posa la seva casa com aval en un negoci que sembla prometedor. Desafortunadament, l'home acaba perdent-la. Ana (Laura Romero), la seva dona, segueix vivint en l'opulència sense saber el que li ha passat al seu marit fins que tota la família es trasllada a casa dels seus pares.El documental 'Regresa El Cepa' de Víctor Matellano recorda com fa 40 anys es rodava a Belmonte i pobles propers 'El crimen de Cuenca' de Pilar Miró, que seria després segrestada militarment i la seva directora processada. La pel·lícula més tard es convertiria en un dels grans èxit del cinema espanyol.Es reestrena aquest dijous en alguns cinemes del país i de la mà de A Contracorriente Films, el drama 'Tommy' de l'any 1975 de Ken Russell, que es va basar amb el famós àlbum conceptual de The Who que portava el mateix títol. La pel·lícula narra la història d'en Tommy, un nen de cinc anys, que viu amb la seva mare, Nora, i el seu padrastre Frank. Es creia que el seu pare havia mort en la guerra i torna a la llar inesperadament. Es baralla amb en Frank al veure que s'ha casat amb la seva dona. Frank mata al pare de Tommy. L'experiència provoca en el fill un trauma psicològic que el deixa sord, mut i cec, però amb el temps desenvolupa una increïble habilitat.