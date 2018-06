La majoria de lectors del Diari Més veuen bé que els paradistes no vulguin obrin a la tarda el mercadet

Per contra, un 23,85% opinen que els hi resultaria més fàcil per anar a comprar que el mercadet estigués obert a la tarda

Actualitzada 11/06/2018 a les 12:14

Els horaris que seguiran els marxants a la plaça Corsini, quan hi tornin, es va tractar el passat 2 de maig en la darrera reunió de la taula de marxants, formada pels representants de les quatre associacions, la presidenta d'Espimsa i representants del Consell d'Administració. En aquesta reunió es van plantejar dues opcions: obrir el mercadet al matí o obrir al matí i les tardes en temporada d'estiu -del 20 de juny al 20 d'agost- i de Nadal -del 24 de novembre al 15 de gener-. Finalment es va decidir, mitjançant una consulta participativa als marxants, que s'obrirà els dimarts i dijous de 7 del matí a 3 del migdia i no obrirà a les tardes.D'acord amb l'enquesta realitzada, la majoria dels lectors del Diari Més veuen bé que el mercat de marxants no obri a la tarda quan es torni a fer-se a la Plaça Corsini. Un 42.20% dels enquestats consideren que haurien de ser els paradistes qui decideixen els horaris d'obertura del mercat de marxants. Encara que un 23.85% no veuen bé que el mercat no estigui a disposició del client durant la tarda, ja que si obrissin els hi resultaria més fàcil poder anar a comprar, i un altre 28,85% volen seguir amb l'horari dels darrers anys, és a dir, no obrint a la tarda. Tan sols un 10,09% pensen que si haurien d'obrir de la mateixa manera que ho fan els paradistes del Mercat Central.