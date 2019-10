Instagram elimina fotografies d'un 'cocido' gallec per «violència gràfica»

El plat «infringeix les normes comunitàries», segons la xarxa social

Actualitzada 22/10/2019 a les 18:58

La xarxa social Instagram ha eliminat fotografies d'un 'cocido' gallec per «infringir les normes comunitàries» que inclouen «violència gràfica, llenguatge que incita a l'assetjament, violència i bullying o nus i activitat sexual», ha denunciat a Efe el vigués que va publicar la imatge, Richard Barreira.Cigrons, verdures, carn, xoriços i vi, tal com estaven en la taula en ser servits, eren els aliments que es podien veure en les fotos del «primer 'cocido' de la temporada» a casa de la mare de l'usuari, una publicació que aquest comparteix anualment sense haver tingut abans un problema similar.«Em sembla increïble. No hi haurà restaurants, cuineres i cuiners en Instagram que posen els seus menjars. Pots veure 'tropecientas' publicacions de menjar, d'hamburgueses», denúncia Barreira.L'afectat va compartir la publicació aquest diumenge al migdia i a la tarda ja havia estat eliminada i se li presentaven els motius citats.No sap si va denunciar la publicació un particular, perquè la xarxa social no li va traslladar més explicacions, però en aquest cas, li sembla «surrealista», ja que «per molt que una persona denunciï ha d'haver-hi algú que digui que l'usuari té raó».«A veure si algú aquí a Galícia defensa lo seu», manifesta Richard Barreira, qui per a difondre la situació, va compartir el succeït a comptes de xarxes socials com la de «Cultura» de la Xunta de Galícia o 'Cocido gallego'.