Correos denuncia la usurpació del seu compte de Twitter amb missatges sobre drogues

La companyia, des d'un altre compte oficial, ha demanat no fer cas dels tuits de @CorreosAtiende

Actualitzada 15/10/2019 a les 16:12

La companyia Correos ha denunciat la usurpació del seu compte de Twitter @CorreosAtiende, en la qual aquest dimarts han aparegut diversos missatges en els quals s'incita a transportar droga, segons ha avançat 20Minutos.Els primers missatges que s'han pujat de manera fraudulenta daten de les 9.30 hores del matí. «Nuestro servicio es una basura, pero somos expertos en el transporte de droga» i «SI NECESITAS ENVIAR DROGA EN TUS PAQUETES, NO DUDES EN USAR NUESTRO SERVICIO», es pot llegir.Milers d'usuaris s'han fet eco de l'incident amb el compte de la companyia, que ha demanat no fer cas als tuits fins que es pugui recuperar el compte. Els comentaris dels twitters han alertat del pirateig i han rebut els missatges com una broma.