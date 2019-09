Va fer el salt al Monte Brento a Itàlia des de 150 metres d'alçada

Actualitzada 30/08/2019 a les 20:30

Un paracaigudista nord-americà va capturar en vídeo les imatges del salt des de 150 metres d'alçada que va fer al Monte Brento a Itàlia en el qual va patir un accident fatal. L'home va perdre el control durant el descens a causa d'un desperfecte, a les imatges es pot veure com el paracaigudista intenta allunyar-se de les roques i no ho aconsegueix.Els serveis d'emergència van localitzar-lo i el van dur a un centre sanitari, on li van diagnosticar una fractura de tíbia.