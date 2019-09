Telegram llançarà la seva criptomoneda a finals d'octubre

La moneda serà accessible per a més de 200 milions de persones dels 300 milions d'usuaris de l'app

Actualitzada 28/08/2019 a les 18:37

L'aplicació de missatgeria Telegram ha anunciat que llançarà la seva criptomoneda abans del 31 d'octubre d'octubre, segons ha informat The New York Times. La moneda serà accessible per a més de 200 milions de persones dels 300 milions d'usuaris que té l'app a nivell global.La plataforma va aconseguir recaptar 1.700 milions de dòlars de més de 200 inversors privats entre gener i març de 2018 per al desenvolupament de la plataforma Telegram Open Network (TON) i el manteniment del seu servei de missatgeria, segons va informar The Wall Street Journal.Aquesta plataforma basada en tecnologia blockchain serà un sistema de pagament digital enfocat a una nova economia descentralitzada, similar a la del Bitcoin, la qual cosa permetrà transferir diners a través de l'aplicació i li facilitaria eludir regulacions governamentals.