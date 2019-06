Un nen ofereix els seus estalvis per recuperar el seu mòbil amb fotos de la seva mare morta

El menor se'l va oblidar dintre d'un taxi

ATENCION CORDOBA!! Hable con Gino. Le regalaron un celu nuevo y pudo recuperar algunas fotos y vídeos que estaban en la nube pero aún no tiene su teléfono con todo el material de él. Por suerte está tranquilo. Sigamos buscando el celu de Gino. @andyferreyra pic.twitter.com/TzxAjXNXSH — SebasTempone (@SebasTempone) 13 de juny de 2019

Un nen argentí de 10 anys, Gino López, ha fet una crida a través de les xarxes socials per demanar la col·laboració ciutadana i recuperar el seu mòbil que va perdre. El dispositiu conté fotos i vídeos de la seva mare que va morir al 2009 per una leucèmia quan ell només tenia uns mesos de vida, segons ha explicat 20Minutos.El menor ofereix tots els seus estalvis per recuperar el mòbil, que és un Samsung J7 Prime amb una carcassa negra, que es va oblidar dintre d'un taxi. Tot i que, es van posar en contacte amb la companyia no es va localitzar el telèfon.Des de les xarxes socials, el missatge de Gino s'ha fet viral i s'ha promogut una campanya per intentar trobar-lo.