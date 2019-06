El final alternatiu de 'Game of Thrones' que arrassa a les xarxes

A molts usuaris els ha agradat més aquest final que l'original

Actualitzada 01/06/2019 a les 19:42

Després d'acomiadar l'aclamada 'Game of Thrones' amb un final que ha deixat a molts fans de la sèrie d'HBO descontents, un usuari va decidir fer un muntatge audiovisual i oferir un final alternatiu als fans més enfadats.En aquesta versió es veu a Bran Stark posseït pel Night King, una revelació que es fa en una de les seqüències finals de l'últim capítol de la sèrie, i que donaria una alternativa a la relació antagònica entre aquests dos personatges durant la història narrada a 'A Song of Ice and Fire'.Tot i que es tracta d'un muntatge alternatiu, a molts usuaris els ha agradat més aquest final que l'original, motiu pel qual el vídeo s'ha fet viral.