Instagram exposa informació personal dels usuaris per un error en la seguretat

Durant quatre mesos, els número de telèfon i correu electrònic de 49 milions de persones s'han publicat en un arxiu públic

Actualitzada 23/05/2019 a les 16:13

La xarxa social Instagram ha exposat durant quatre mesos informació personal dels comptes entre els quals hi ha números de telèfon i adreces de correu electrònic associades, segons ha alertat el científic de dades David Stier.La fallada de seguretat s'emplaçava en el codi de la pàgina web d'Instagram, i s'ha utilitzat per a recopilar bases de dades amb informació personal d'usuaris i comptes, com ha recollit el portal Cnet.El codi font de la pàgina d'alguns perfils d'Instagram incloïa la informació personal dels comptes, de manera que aquesta es carregava a través dels navegadors web, encara que de moment es desconeix la seva utilitat.Entre els afectats es troben milers de comptes, segons Stier, que inclouen tant a usuaris privats de la xarxa social, alguns d'ells menors d'edat, com a comptes de marques i d'empreses.La informació exposada en el codi d'Instagram incloïa números de telèfon i adreces de correu electrònic associades als comptes, que van estar exposats almenys durant quatre mesos, des d'octubre de 2018. Al febrer, Stier va reportar el problema a Instagram, que el va solucionar al març.El codi vulnerable de la xarxa social permetia als cibercriminales recopilar llistes amb informació de contactes, i podria relacionar-se amb el cas de la base de dades descoberta aquesta setmana amb informació de 49 milions d'influencers, que recollia la informació de les xifres dels seus seguidors, les seves biografies en la xarxa social de fotografia, la seva ubicació geogràfica de ciutat i país o els seus números de telèfon i adreces de correu personals.