Facebook vetarà continguts en directe que indueixin a la violència i l'odi

Bloquejarà l'eina Facebook Live durant 30 dies als usuaris que els comparteixin

Actualitzada 15/05/2019 a les 15:44

Mesures centrades en Facebook Live

Noves tècniques

Facebook ha anunciat noves mesures per a evitar la proliferació de continguts que indueixin a la violència i a l'odi, com va passar amb el vídeo de l'atemptat de Nova Zelanda, entre elles la de bloquejar l'opció d'emetre vídeos en directe a usuaris que comparteixin publicacions d'aquest tipus.La intenció de la tecnològica és bloquejar l'accés a l'eina Facebook Live durant 30 dies, aproximadament, a qualsevol usuari que hagi compartit un post que vagi en contra de la seva política comunitària, per exemple una referència sense context a un enllaç d'una declaració d'un grup terrorista.Per a això, la companyia de Mark Zuckerberg destinarà una partida de 7,5 milions de dòlars en tecnologia d'anàlisi d'imatge i àudio, segons va avançar en un comunicat.Així mateix, planeja traslladar el nou model de restricció a «altres àrees» en les següents setmanes. Per exemple, evitarà que els usuaris que publiquin o comparteixin contingut prohibit, com la distribució d'imatges d'explotació infantil, puguin crear anuncis.Fins ara Facebook havia optat per suprimir únicament contingut de la plataforma i eliminar o bloquejar de manera temporal pàgines i comptes que anessin en contra de la seva normativa d'ús.Amb la nova regulació, la plataforma estreta el cercle de la permissivitat però especialment en relació amb l'eina Live, que va ser utilitzada per l'atacant de les mesquites de Christchurch, a Nova Zelanda, per a transmetre en directe l'atemptat en el qual va matar a 51 persones i va causar mig centenar de ferits.En aquest moment, Facebook va tractar de frenar la disseminació del vídeo eliminant el compte d'aquesta xarxa social i d'Instagram de l'atacant després que la policia alertés de la transmissió en directe, però per a llavors ja havia estat compartit per milers d'usuaris.Facebook ja compta amb un operatiu compost per 30.000 efectius en diversos punts del món, dirigit des de Dublín, per a detectar i interceptar continguts que afectin la seguretat de la plataforma, així com publicacions que puguin resultar perillosos per al món offline.No obstant això, justifica la nova partida pressupostària amb la necessitat de «investigar de manera més profunda» en noves tècniques per a identificar imatges i vídeos editats o manipulats i que poden ser compartits en diferents formats i per diversos comptes diferents, com en el cas de Christchurch.«Entenem la tensió generada entre l'accés sense restriccions als nostres serveis que preferirien algunes persones i la necessitat d'implantar barreres per a mantenir als usuaris segurs», explica la companyia.En aquesta línia, ha establert un conveni amb tres universitats estatunidenques —Maryland, Cornell i Califòrnia— perquè acadèmics i investigadors elaborin noves tècniques de «detecció de manipulació» de material multimèdia i, sobretot, capaços d'identificar a aquells usuaris que ho facin de manera intencionada.«En els pròxims mesos, establirem noves col·laboracions perquè puguem moure'ns i avançar tan ràpid com sigui possible per a innovar davant d'aquesta amenaça», afegeix l'empresa.