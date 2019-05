Li cau el mòbil al mar mentre fa turisme i una balena blanca el recull i li torna

La balena va aparèixer de les profunditats del mar amb l'iPhone en la boca

Actualitzada 08/05/2019 a les 21:42

Una turista que es trobava visitant el port d'Hammerfest, a Noruega, es va acostar al mar per a veure més de prop la vida marina. No obstant això, no es va adonar que la seva bossa estava oberta i el seu mòbil es va precipitar al mar en acostar-se a la riba.Molts eren els turistes que l'acompanyaven i que van captar el que va passar després. Per a sorpresa de tots, una balena blanca va aparèixer de les profunditats del mar i va arribar fins a la superfície amb el mòbil de la jove a la boca, per a retornar-l'hi.Les imatges gravades per un altre turista s'han tornat virals en xarxes socials, per on estan circulant. En elles es pot veure com el cetaci s'acosta a la superfície per a lliurar-li el mòbil a la seva propietària.La balena blanca és una espècie de cetaci odontocet que habita a la regió àrtica i subàrtica. Són animals molt curiosos i amb freqüència s'acosta als humans, nedant prop de barques i vaixells.