Castiga al seu fill per treure males notes obligant-lo a destrossar la PlayStation

El pare va rematar la feina passant per sobre la consola amb el cotxe

Actualitzada 05/04/2019 a les 14:20

Que els fills estudiïn és una de les grans preocupacions que tenen els pares. És el cas de Tre Cosby qui va compartir un vídeo a YouTube en el qual mostrava el càstig que va imposar al seu fill després de treure males notes: havia de destrossar el seu bé més apreciat, la PlayStation 4.Cosby estava fart que el seu fill no estudiés, per aquest motiu el va obligar a colpejar la consola amb un bastó, li va tirar una pedra a sobre i, per si era poc, va atropellar l'aparell amb el seu cotxe.La intenció del pare era donar una lliçó al seu fill perquè posés en ordre les seves prioritats i deixés de distreure's amb els videojocs.