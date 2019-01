Una estudiant valenciana de magisteri s'ofereix de cangur i rep desenes de propostes sexuals

La noia ha fet pública la situació al Twitter i fins i tot ha tingut el suport del conseller d'Educació de la Generalitat valenciana

HILO de la clase de gente que me está hablando tras poner estos dos anuncios en Milanuncios buscando trabajo de niñera o impartiendo clases particulares en San Vicente del Raspeig, Alicante. pic.twitter.com/Wo7BcFjJ4h — Ly (@__inmensidad) 25 de gener de 2019

Necessitem canviar profundament aquesta societat, construir noves masculinitats, generar models relacionals vertaderament igualitaris i lliures, acabar amb comportaments com aquests. Més coeducació. Gràcies per fer-ho públic @__inmensidad lluitarem amb tu https://t.co/yV4gaihT5P — Vicent Marzà (@VicentMarza) 27 de gener de 2019

Una estudiant de primer d'Educació Infantil de Sant Vicent del Raspeig, al País Valencià, va decidir buscar feina i va posar un anunci oferint-se com a cangur o com a professora de classes particulars per a nois i noies.La noia va rebre desenes de propostes, però com ella mateixa ha explicat a diversos mitjans després de denunciar-ho a Twitter. «Ha estat frustrant que cap de les persones que van contactar em parlés del que jo buscava».Ben al contrari, totes les ofertes que va rebre a través del Whatsapp, ja que va posar el seu telèfon de contacte a l'anunci, corresponien a propostes de tipus sexual o per a fer de model.La noia primer va publicar la història al seu compte d'Instagram i els seus amics li van recomanar fer-ho públic també a Twiiter i Facebook. La seva narració de seguida va rebre nombroses mostres de suport, entre elles les del mateix Conseller d'Educació valencià.Dels missatges que la noia va rebre amb l'anunci destaca la insistència de molts dels comunicants malgrat les reiterades negatives de la jove a no acceptar res fora del que en realitat estava buscant.Aquestes són algunes de les captures de pantalla de les converses que mantenia amb els que li oferien les ofertes de 'feina'.El conseller d'Educació de la Generalitat Valenciana ha volgut donar suport a la jove en la seva denúncia i convidava a una reflexió sobre la situació: