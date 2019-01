El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials

Actualitzada 28/01/2019 a les 16:24

Un vídeo sobre la caiguda d'un dent de llet s'ha fet viral a les xarxes. El pare d'una nena de Michigan ha causat furor per la forma enginyosa de fer-ho entre els usuaris d'Internet.L'home va gravar un vídeo on utilitzava un dron per treure-li la dent de llet a la seva filla. El pare manipula l'artefacte amb un fil enganxat a la boca de la nena. Entre rialles, la nena mostra la dent arrencada.