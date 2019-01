La nota d'un professor a un alumne: «Es mereix que li trenquin la cara»

El docent d'EGB va escriure aquesta observació a les notes del jove l'any 1982

«No fa les coses perquè no li dóna la gana. Ha tingut la seva oportunitat de reaccionar i no ha volgut fer-ho. Es mereix que li trenquin la cara perquè ens pren el pèl a tots. No cal passar-li ni una més a partir d'aquest moment».Aquesta és la nota que un professor li va escriure a la llibreta de qualificacions d'un alumne l'any 1982. Aquesta observació no superaria avui en dia els filtres de control pedagògic. La nota s'ha fet viral després que l'alumne l'hagi penjat a les seves xarxes socials 37 anys més tard.L'alumne afectat, que ja és adult, no només no li guarda rancor al seu mestre sinó que el disculpa i fins i tot li justifica: «Era la quarta avaluació. En les tres anteriors les observacions de disgust havien anat in crescendo i, realment, jo era més dolent que 'una tenca en suc'». «Quanta raó tènia», assegura l'alumne.