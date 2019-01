Aumentarà la personalització del servei incorporant una opció de silenciat en el perfil de cada autor o grup

Actualitzada 22/01/2019 a les 19:47

La plataforma de streaming Spotify incorporarà una nova característica que permetrà als usuaris bloquejar qualsevol artista i així evitar que les seves cançons es reprodueixin encara que estiguin incloses en playlists, chats, ràdios o les llibreries personals dels usuaris.Ben aviat està previst que aparegui a la pàgina de cada artista un botó en el qual podràs 'silenciar' l’artista que vulguis i des d’aquell moment no escoltaràs més cançons seves sense que tu ho hagis sol·licitat.D’altra banda, aquest bloqueig només servirà per a temes en els quals l’artista és llistat com a artista principal per la qual cosa si l’artista bloquejat és un col·laborador, la cançó si es reproduiria.