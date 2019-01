Filtren 733 milions d'adreces de correu electrònic i més de 21 milions de contrasenyes

Hunt opina que aquesta llista podria utilitzar-se per crear spam o per accedir a diverses pàgines web

Un fòrum de discussió a Internet de hackers ha filtrat un total de 733 milions d'adreces de correu electrònic i més de 21 milions de contrasenyes úniques, convertint-se en una de les pèrdues d'informació personal massiva més importants.L'investigador Troy Hunt ha estat el descobridor d'aquesta filtració quan va accedir, després de rebre una alerta de diverses fonts, a un fòrum per hackers del servei d'emmagatzematge on-line Mega, concretament en una carpeta anomenada Collection#1 que contenia 87GB de dades de text, equivalents a la informació de milers de milions d'adreces de correu electrònic. Aquest arxiu de dades ja estat retirat de Mega.Collection#1 estava formada per 2.700 milions d'arxius. La xifra de 733 milions d'adreces i 21 milions de contrasenyes, és fruit d'un procés de depuració de dades aplicat per Hunt. L'investigador ha declarat a la revista Wired que no existeix un patró obvi que determini quines adreces han estat filtrades, només es tracta d'una exposició màxima d'informació. Per tant, Hunt opina que aquesta llista podria utilitzar-se per crear spam o per accedir a diverses pàgines web.