La divertida conversa entre HBO i Netflix sobre 'Juego de Tronos'

El desencadenant va ser el nou 'teaser' de la sèrie

Actualitzada 16/01/2019 a les 19:40

Nosotros intentando no comentar el teaser de Juego de Tronos. pic.twitter.com/7AfvkLGpgg — Netflix España (@NetflixES) 14 de gener de 2019

Si nos decís algo de lo que va a pasar en Invernalia os contamos alguna novedad del Upside Down. pic.twitter.com/g5ba03vnYY — Netflix España (@NetflixES) 14 de gener de 2019

Trato hecho. Quedamos en Desembarco del Rey al amanecer. Nosotros ponemos los dragones y vosotros la plata y el plomo. pic.twitter.com/6ILaLM9bzv — HBO España (@HBO_ES) 14 de gener de 2019

Tenemos una cita. Y Netflix siempre paga sus deudas. pic.twitter.com/l4aCOeiwp2 — Netflix España (@NetflixES) 14 de gener de 2019

Les plataformes HBO i Netflix han mantingut una divertida conversa a través de Twitter sobre la sèrie Juego de Tronos. El desencadenant ha estat la publicació per part d'HBO del tràiler de l'octava i última temporada de la sèrie basada en els llibres de George R. R. Martin.Després que HBO anunciés que el 15 d'abril es podrà veure la nova entrega, Netflix va sorprendre a les xarxes on confesava lo molt que li costava no parlar de l'últim teaser de Juego de Tronos.HBO España no va tardar en respondre amb un gif a Twitter de l'exitosa sèrie Stranger Things.Seguidament, HBO va contestar amb un altre gif però del gran personatge Tyron Lannister on proposaven a Netflix que si els explicaven que passaria aquesta octava temporada a Invernalia ells els explicarien les novetats de Upside Down.Davant aquesta proposta, HBO no va poder resistir-se i va contestar de la forma més divertida.