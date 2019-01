El vídeo que mostra a la policia holandesa controlant un gos i que ha indignat les xarxes

El comparen amb el cas de la gossa Sota a Barcelona, i el del gos mort per un policia a Calafell

Servicios de emergencia en Brabantse Bladen (Holanda) salvan a mujer que yacía inconsciente en el suelo. Su perro no quería dejarla, pero la policía pudo controlarlo sin dañarlo. La mujer fue llevada al hospital y el perro a la casa del esposo. pic.twitter.com/M7hOk7VRBx — AnimaNaturalis (@AnimaNaturalis) 16 de gener de 2019

El vídeo de la policia holandesa controlant a un gos, que mantenia una actitud agressiva, durant una emergència, ha indignat a les xarxes socials després del cas de la gossa Sota a Barcelona, i del més recent a Calafell, on un policia va disparar a un gos que passejava solt pel carrer.A les imatges es pot veure com una dona estesa a terra, que hauria patit una ferida al cap, mentre el seu gos vigila que ningú s'acosti a ella. Per culpa de l'estrès, el gos mostra en un principi una actitud agressiva, però finalment quatre agents de la policia aconsegueixen calmar-lo i atendre a la dona.