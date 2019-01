Dani Rovira pateix un atropellament quan rodava un documental

L'accident es va produir mentre anaven en bici cap a Roma

Actualitzada 15/01/2019 a les 17:50

L'actor Dani Rovira ha publicat a les seves xarxes socials el vídeo on es veu com ell i dos companys més són atropellats mentre circulaven en bici camí cap a Roma. El malagueny es trobava gravant el documental Todos los caminos que vol donar visibilitat al síndrome de Rett, una malaltia estranya que suposa un trastorn en el desenvolupament neurològic infantil.Al documental Rovira recorre en bibicleta els 1.500 quilòmetres que separen Barcelona del Vaticà, ja que els protagonistes volen visitar al Papa Francisco. El vídeo gravat per Martín Giachetta mostra la cuarta etapa de les onze que formen part del recorregut. En aquest, es veu com un turisme s'emporta per davant a Dani Rovira i dos companys.El conductor del vehicle hauria perdut el control de vehicle després d'ajupir-se per agafar el telèfon mòbil, que li havia caigut.En un missatge al seu Instagram, Rovira explica «Estem aquí perquè encara no ens toca marxar... Respectem-nos en la carretera».En una entrevista a ABC l'actor ha explicat com va va viure l'accident. «Vaig estar tot aquest dia en xoc, no vaig sentir por, això em va arribar l'endemà quan vaig haver de tornar a muntar en la bicicleta. Aquí va ser quan em van començar a tremolar les cames. Va ser un punt d'inflexió en el documental i una metàfora del que et pot passar: avui t'atropella un cotxe, demà et toca la loteria i passat et diagnostiquen esclerosi múltiple, la vida és així», assegura Rovira.