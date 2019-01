La intel·ligència artificial podria acabar amb els comptes compartits de plataformes com Netflix

El software és capaç d’identificar quins comptes es comparteixen i permet a l’operador limitar el nombre d’usuaris

El proveïdor de Software Synamedia va presentar a la fira de tecnologia CES de Las Vegas un sistema d’intel·ligència artificial que podria acabar amb l’intercanvi de comptes de plataformes com Netflix, HBO o Sky.La companyia va descobrir gràcies a una investigació que el 26% dels joves proporcionen la contrasenya de les seves comptes d’streaming a amics o familiars. El software dissenyat per Synamedia és capaç d’identificar quins usuaris s’han connectat i detectar així quines comptes estan sent compartides.Aquestes dades s’enllacen amb els resultats obtinguts en un estudi de Parks Associates que preveu que el 2021 els comptes compartits suposaran més de 9.000 milions de dòlars de pèrdues en l’àmbit de la televisió de pagament i els continguts a la carta per internet.És per això que Synamedia ha creat aquest sistema que permet a l’operador limitar el nombre d’usuaris que utilitzen un mateix compte i detectar qualsevol activitat fraudulenta. A més, el software és capaç de conèixer de quina forma s’està utilitzant el compte, si s’està fent a la casa habitual o de vacances, entre d’altres.«Compartir comptes s’està tornant massa car d’ignorar», va afirmar Jean Marc Racine, director de Synamedia. L’empresari creu que el seu software és una «solució que ofereix als operadors la capacitat d’actuar i solucionar aquest problema». A més, afegeix que «molts usuaris ocasionals estan encantats de pagar una tarifa addicional per un servei compartit Premium amb un nombre major d’usuaris».