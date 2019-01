La resposta viral d'un migrant al discurs racista de Vox

Serigne Mamadou treballa al camp a Andalusia i el seu discurs ha estat molt aplaudit per les xarxes

Serigne Mamadou, inmigrante que está comenzando a trabajar en el campo a las 6:30 de la mañana y a -3°. Lo hace para alimentar a su familia.



La España Primero es gente como él que está despierto mientras los que le odian todavía duermen.



Que toda España le conozca.



¡DIFUNDE! pic.twitter.com/9o1AWWZSO6 — The CeяvantesFAQs (@CervantesFAQs) 7 de gener de 2019

Serigne Mamadou és un migrant d'origen africà que treballa al camp, i que ha penjat un vídeo a les xarxes socials en resposta al discurs racista i xenòfob del partit polític Vox. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials i ha estat reproduït més de mig milió de vegades.El missatge de Mamadou és clar, assegura que ell no ha vingut al país a robar, només a treballar per enviar diners a la seva família per poder menjar. Explica que comença a treballar a les 6.30 del matí amb temperatures sota zero, i suggereix al partit de Santiago Abascal que si vol millorar el país, s'oblidi dels discursos racistes i que comenci per parlar amb els bancs per aturar els desnonaments que pateixen molts veïns del barri de Sevilla on resideix.