Polèmica pel primer naixement de l'any a Guatemala, els metges graven eufòrics a la mare que acaba de donar a llum

Els vídeos van córrer per les xarxes socials on van ser criticats durament

Actualitzada 06/01/2019 a les 13:46

Este video fue retirado de los links. Creemos que es necesario tenerlo en nuestro Tweeter con la esperanza de que el primer nacimiento del 2020 lo asistan profesionales más evolucionados y respetuosos con las mujeres y sus bebés. Basta de violencia obstétrica pic.twitter.com/w4035TjJw6 — Dandoaluz.org.ar (@Dandoaluz) 2 de gener de 2019

El naixement del primer nadó del 2019 a Guatemala ha generat polèmica per l’actitud dels metges que assistien a la mare i al recent nascut. El personal de l’hospital Roosevelt, cirurgians, metges i infermeres van gravar l’escena i la van pujar a les xarxes socials amb crits i celebracions per haver estat partícips del primer naixement d’any nou.El vídeo es va tornar viral a les xarxes socials provocant tot tipus de comentaris, que en la seva majoria, critiquen l’actuació dels doctors al considerar que es van violentar els drets de la mare. La gravació al compte de Twitter @Dandoaluz, que manté la difusió com a crítica al que anomena «violència obstètrica», porta ja 1,45 milions de visualitzacions.«Són persones? Com es pot ser tan irrespectuós. Amb una dona, un bebè i la seva arribada al mon que hauria de ser en un ambient de pau i silenci. M’indigna», escrivia una usuària a Twitter. «Horrible tot, pobre cara de la mare, passar per tot això. Fent un circ, obligant-la a que esperi per a que neixi el bebè a les dotze de la nit. Vulnerant tots els seus drets i del seu bebè», afegia una altra persona.