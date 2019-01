Ana Guerra es confon a si mateixa amb una redactora

La cantant ha compartit una imatge per a felicitar a Amaia Romero, però la segona persona no és ella sinó Irene Llorente, una periodista

Actualitzada 06/01/2019 a les 17:24

Ana Guerra ha protagonitzat una confusió a Instagram de tal magnitud que no ha passat desapercebuda pels seus fans i l’ha convertit en el ‘meme’ del dia. L’exconcursant d’Operación Triunfo ha volgut felicitar a Amaia Romero pel seu aniversari a través de la xarxa social. La cantant ha generat desconcert entre els fans al compartir una imatge on surten dues noies, una d’elles és Amaia Romero, rebent un petó a la galta per part d’una altra dona que, segons Ana Guerra, era ella però en realitat és la periodista Irene Llorente, amb qui té semblances físiques.En pensar que era ella, Ana Guerra ha publicat la fotografia en una de les ‘stories’ del seu Instagram amb el text «felicitats amiga». En ser avisada pels seus fans que a la imatge no apareixia ella, ha decidit borrar el post. Després de desaparèixer la imatge, la cantant ha escrit una piulada on reconeixia l’error: «No sé que m’ha passat avui, ahir tenia l’humor pujat i avui no sé qui sóc. Me’n vaig a dormir».