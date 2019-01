La pífia del rei Baltasar d'Andoain

Va sortir a al balcó de l’ajuntament i va desvelar el secret més ben guardat davant tots els assistents, petits i grans

Actualitzada 06/01/2019 a les 12:20

La nit de reis sempre és recordada per tots els infants i també els més grans com la nit més especial, una que sempre recordaran. Però de ben segur que la nit de Reis del 2019 la recordaran a la perfecció els habitants d’Andoain (Guipúscoa) perquè el rei Baltasar va revelar el secret més ben guardat pels pares.«Que sapigueu que els pares són els Reis», va cridar als quatre vents el rei, davant de tota la plaça plena de nens i nenes il·lusionats amb l’arribada de Ses Majestats. «Vale, vinga, gabón (bona nit)», va finalitzar el rei Baltasar. La plaça no va donar crèdit al que va viure i mentre uns feien humor amb el que havia desvelat el rei, d’altres s’escandalitzaven per haver trencat la il·lusió de tants nens i nenes.Posteriorment, va voler aclarir en un missatge a Instagram que volia dir que «els pares són els reis de casa, els que manen» i que es tractava d’un «malentès». En aquest enllaç es pot veure el moment en què el rei Baltasar revela el secret.