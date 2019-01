Els organitzadors havien preparat bengales pel moment de la decisió final

Dorcas Kasinde, miss Congo, s'ha coronat com a miss Àfrica en el certamen de bellesa més important del continent. Per la celebració, els organitzadors havien pensat utilitzar bengales per fer més espectacular el moment de la coronació, en el moment de la decisió final, a Kasinde se li va incendiar el cabell.El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials i ha fet que la model s'hagi convertit en un personatge conegut a escala mundial.