Tres anys de presó per masturbar un mono a Egipte

Un amic va gravar l’escena en una botiga de mascotes de Mansura i el vídeo s’ha fet viral

Actualitzada 30/12/2018 a les 21:50

Un tribunal egipci ha condemnat a tres anys de presó a una dona per haver masturbat a un mono en una botiga de mascotes a la ciutat de Mansura i per haver difós la gravació, que es va fer viral a YouTube.La dona, una mestressa de casa de 25 anys, va ser culpada dels delictes d’«incitació de llibertinatge» i «provocació de comportaments indecents en públic», segons informa el diari estatal ‘Al Ahram’, que no va identificar a la condemnada. Altres mitjans locals la van identificar com Nesma A., resident al poble d’Aga, ubicat prop de la ciutat de Mansura, al delta del Nil.En el vídeo, gravat el passat mes d’octubre, es veu com la dona estimula amb la mà els òrgans genitals del mono, que estava a sobre de la seva gàbia, mentre riu amb altres persones. La Fiscalia va acusar a la dona de ser prostituta i d’haver gravat l’escena amb l’objectiu de promocionar-se per mitjà de la difusió d’aquest vídeo amb els tocaments al mono. L’acusada va admetre haver masturbat al simi, però va dir que no va tenir la intenció de cometre cap acte libidinós o obscè, que són considerats delictes en un país musulmà conservador com Egipte.Segons el seu relat, la dona estava passejant amb amics per Mansura, es va aturar davant una botiga de mascotes i va començar acariciar el mono, que en una gàbia a la porta de l’establiment. Després, en to de broma, va tocar-li els genitals i es va sorprendre per la resposta del simi, fet que va comportar a un dels seus amics a gravar l’escena i publicar-la a les xarxes socials sense el seu consentiment. El general Mohamed Haji, cap de Seguretat de la província de Dajaliya, va iniciar les investigacions després de rebre informacions que el vídeo s’havia difós entre joves i estudiants d’escoles i universitats, segons va detallar ‘Al Ahram’.