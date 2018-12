Graven a dos policies enrotllant-se en un cotxe patrulla mentre estan de servei

Les autoritats argentines han cessat als dos agents després de la difusió del vídeo

Actualitzada 30/12/2018 a les 21:50

Dos agents de la policia argentina han estat enxampats mentre s’estaven donant petons i fent tocaments a l’interior d’un cotxe patrulla mentre estaven de servei, segons informen mitjans locals amb un vídeo gravat per un veí de Santa Fe. Els fets van passar en aquesta província a plena llum del dia i l’autor de la gravació no va dubtar en difondre el vídeo per internet on ja acumula més d’un milió de visites.Com no era d’estranyar, les imatges van acabar arribant a les autoritats de Santa Fe i aquestes han qualificat el fet com «una falta gravíssima» i ha obert un procediment administratiu als dos policies, que també han estat cessats. Segons informa el secretari de Control de les Forces de Seguretat, David Reniero, «no volem aquest tipus d’agents al cos», i ha dit que sobre ells recaurà «la sanció màxima».De la mateixa manera s’ha expressat el ministre de Seguretat de la província de Santa Fe, Maximiliano Pullaro: «Aquesta no és la Policia que volem tenir. Si invertim milions de pesos en tenir una Policia millor equipada i formada del país, necessitem que els qui integren la Força estiguin a l’alçada de les circumstàncies i ser estrictes amb la línia que marquem», ha assenyalat.