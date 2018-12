La 'llista de la sort' japonesa que prediu com serà l'any 2019 segons la teva data naixement

La llista mostra totes les dates de l'any, com més t'aproximis al número 1 més sort tindràs

S'acaba l'any 2018 i moltes persones encaren l'entrada d'any nou amb l'esperança de tenir una mica més de sort. Per les xarxes socials s'ha fet viral una 'llista de la sort' japonesa, la qual prediu quins seran els més afortunats aquest 2019.A la llista hi consten els 365 deis de l'any de forma desordenada. La primera posició (que aquest any equival a l'1 d'abril) correspondria a la data de naixement que tindrà més sort, i així successivament. Per tal de comprovar com anirà el 2019, segons aquesta taula, només cal que busquis la posició corresponent a la teva data de naixement. Per exemple, si has nascut l'1 de juny, segons els japonesos, estàs en l'última posició, és a dir, oblida't de tenir sort aquest any.Moltes s'han fet ressò d''aquesta llista, però el seu origen genera dubtes. Entre altres coses, perquè l'1 d'abril (primera posició) al Japó és el dia dels Innocents. De fet, al país nipó és comú que la gent voti quin creu que és pitjor i el millor dia de l'any, per tant aquesta taula podria ser el resultat d'aquesta votació, en comptes d'una tradició ancestral com pensen alguns.Els més afortunats ho veuran com un presagi de bon auguri, en canvi els que han vist la data del seu naixement molt avall pensaran que es tracta d'una ximpleria més que corre per internet.