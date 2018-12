Els 10 vídeos més virals d'aquest any

El guanyador indiscutible d'aquest any ha estat Operación Triunfo

10- 'La gente y los cajeros automáticos' d'Auron Play

9- ‘Lo malo’ d'Ana i Aitana

8- ‘Persona guapa’ de la youtuber Paula Gonu

7- ‘Shake it out’ d'Amaia

6- ‘No puedo vivir sin ti’ d'Aitana i Cepeda

5- ‘Miedo’ d'Amaia

4- ‘Tu canción’ d'Alfred i Amaia

3- ‘Muslona’ de Glitch Gyal

2 - Me voy a dar un tiempo del youtuber El Rubius

1 -‘Cómeme el donut’ de Glitch Gyals

Acaba l'any 2018 i la plataforma Youtube ha fet un repàs dels 10 vídeos que més s'han viralitzat a les xarxes socials. El programa Operación Triunfo ha estat el guanyador indiscutible d'aquest 2018.El vídeo d'un dels youtubers amb més èxit, queixant-se dels 'cajeros autonómicos' va tenir més de 5,7 milions de reproduccions.L'acutació va ser candidata a representar Espanya a Eurovisión. Tot i no aconseguir-ho, ha estat un dels temes més escoltats d'aquest any.La influencer va aconseguir 8,1 milions de reproduccions amb aquest tema, una referència a com anomena als seus seguidors.La flamant guanyadora d'Operación Triunfo va protagonitzar un dels moments més íntims de l'edició amb aquest tema de Florence and The Machine.Una de les relacions més mediàtiques del concurs Operación Triunfo es va començar a coure amb aquest tema que van interpretar els concursants.Es tracta de la interpretació d'Amaia Romero del clàssic del grup M-Clan. La de Pamplona va acabar guanyant el concurs.La cançó de la parella més famosa de l'edició d'Operación Triunfo 2017 seleccionada per representar Espanya a Eurovisió va arribar als 10 milions de reproduccions.Es tracta del segon èxit dels Glitch Gyal, els carismàtics concursants del programa Factor X. El seu vídeo va ser vist per onze milions d'usuaris.El vídeo del youtuber espanyol més conegut en el qual anuncia que s'allunya del focus mediàtic per problemes d'ansietat ocupa la segona posició.L'actuació de Lapili i Jirafa Rey al càsting del programa Factor X s'ha convertit en el més viral d'aquest any. El missatge de l'empoderament femení mesclat amb twerking ha arrasat.