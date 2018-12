Una mare recorre a un taxista a Granada per a despertar el seu fill perquè no perdés l'autobús

El noi no responia a les trucades ni missatges de la seva mare que l’havia de despertar per no perdre el viatge

Actualitzada 23/12/2018 a les 19:35

Un noi de Burgos es trobava estudiant a Granada però aquests dies havia de tornar a casa per a passar el Nadal amb família. Per tornar a casa havia d’agafar un autobús que sortia a les 8 del matí de Granada amb destinació Burgos. Per tal d’assegurar-se no quedar-se adormit va demanar a la seva mare que el truqués pel matí per a despertar-lo.La mare, Angélica González, va trucar tal com havien quedat però veient que el noi no agafava el telèfon, després d’insistir amb uns quants WhatsApps i trucades, va trucar a Tele-Radio Taxi Granada per a demanar ajuda. Tot i que al començament l’operadora va dir que no podien fer res, finalment va apiadar-se de la desesperació de la mare i va donar avís per a que un conductor s’apropés a la direcció del jove, proporcionada per la mare.Finalment, les trucades al timbre del taxista al pis del menor van fer que aquest despertés i veiés les trucades perdudes. Quedava poc més de mitja hora per a que sortís l’autocar. Per fortuna, va poder arribar just a temps per a agafar el viatge de tornada a Burgos.La dona va narrar tota la història per Twitter i i ha manifestat el seu desig per recompensar a la operadora i al taxista amb unes botifarres de Burgos.