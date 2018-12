La moneda digital s'utilitzarà per fer pagaments entre usuaris

Actualitzada 21/12/2018 a les 18:54

L'empresa Facebook està preparant una moneda virtual que només es podrà utilitzar per WhatsApp. Aquest 'Bitcoin' s'està desenvolupant per tal que els usuaris de WhatsApp puguin intercanviar diners i realitzar compres dins l'aplicació sense necessitat d'utilitzar targetes de crèdit o altres divises.Aquesta moneda estaria vinculada al dòlar estatunidenc i estaria controlada per Facebook. Alguns experts asseguren que de moment s'està treballant en les primeres etapes de desenvolupament, i que tardarà a ser una realitat.