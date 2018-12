La nova restricció de WhatsApp no permetrà l'enviament massiu de felicitacions nadalenques

Es tracta d'una actualització que no permetrà compartir un missatge a més de cinc persones

Una de les mesures que inclou la nova actualització de WhatsApp per evitar les anomenades 'fake news' o la divulgació de missatges falsos, és la de no permetre a un usuari compartir un mateix missatge més de cinc vegades.Aquesta actualització arribarà als sistemes Android i iPhone abans de les festes nadalenques. Durant aquests dies moltes persones feliciten el Nadal amb missatges nadalencs, vídeos o imatges festives, a desenes de familiars o amics llunyans. Per culpa d'aquesta nova restricció en l'actualització del sistema de Whatsapp, els usuaris hauran d'inventar o ser creatius a l'hora de felicitar les festes, ja que no podran enviar el mateix missatge a més de cinc usuaris.Però, feta la llei feta la trampa, per tal de poder reenviar el mateix vídeo a més de cinc usuaris es podrà 'enganyar' a l'aplicació guardant l'arxiu multimèdia al telèfon mòbil. Després s'haurà d'enviar el contingut com a missatge nou. En el cas dels missatges de text s'hauran de copiar i enganxar per enviar-los, en comptes de triar l'opció reenviar.